تونس تحتضن الاجتماع الأول للجنة الاستغلال والتكنولوجيا التابعة لمجلس إدارة الإتحاد الإفريقي للبريد

Mardi 24 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-24 16:03:16

- تحتضن تونس من 23 الى 25 جانفي الجاري أشغال الاجتماع الأول للجنة الاستغلال والتكنولوجيا التابعة لمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للبريد، التي تتراسها تونس حشب ما اعلن عنه البريد التونسي في بلاغ لها الثلاثاء.وتهتم اللجنة بجميع المسائل ذات العلاقة بالخدمات البريدية والخدمات الالكترونية وخدمات التجارة الالكترونية بالإضافة إلى الخدمات المالية البريدية وخدمات الإدمادج المالي وكيفية تحسين نوعية الخدمة البريدية بإفريقيا.وبالتوازي مع هذا الإجتماع، سينظم البريد التونسي يوم 26 جانفي 2017 بمركز التدريب البريدي للمنطقة العربية، دورة تكوينية في مجال الخدمات الرقمية وخدمات التجارة الالكترونية وخدمات اسم النطاق وذلك بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي ومركز التكنولوجيا البريدية بهدف تحسيس المؤسسات البريدية الإفريقية حول مدى أهمية وجدوى الاستثمار في هذا المجال.ولتسهيل عمليات التجارة الدولية وتقريب الخدمات البريدية من المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ينظم البريد التونسي، يوم 27 جانفي 2017، منتدى وطني حول المشروع النموذجي للاتحاد البريدي العالمي والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات التصدير لفائدة هذه المؤسسات بالإضافة إلى دورة تكوينية حول هذا المشروع يؤمنها خبراء ومختصين في المجال لفائدة جميع المتدخلين التونسيين في مجال التجارة الخارجية وذلك من 30 جانفي إلى 1 فيفري 2017 بمركز التدريب البريدي للمنظقة العربية بتونس.