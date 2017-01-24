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Journaux Economie شركة نقل تونس تتسلم 46 حافلة لتعزيز اسطولها Mardi 24 Janvier 2017

بــاب نــات - تتسلم شركة نقل تونس، غدا الاربعاء بميناء حلق الوادي، 46 حافلة مستوردة من فرنسا، ستخصصها لتدعيم أسطول حافلاتها وتلبية طلبات التنقل المتزايدة وتحسين العرض على شبكة الحافلات.



وبينت الشركة في بلاغ لها، الثلاثاء، ان عدد الحافلات المستعملة التي اقتنتها الشركة من الوكالة المستقلة للنقل بباريس بلغ 263 حافلة منها 25 حافلة مزدوجة ليبلغ الأسطول الجاهز للاستغلال 750 حافلة.

وقد تسملت الشركة هذه الحافلات على أقساط أولها تضمن 123 حافلة في شهر سبتمبر 2015 وثانيها 94 حافلة في مارس 2016 من مجموع برنامج اقتناء 300 حافلة مستعملة.

وينتظر ان يتدعم الاسطول من جديد مع نهاية السنة الحالية من خلال تسلم 148 حافلة (83 عادية و65 مزدوجة) وهي أولى دفعات صفقة 494 حافلة التي تمّ إمضاؤها في ديسمبر 2016.







Publié le:2017-01-24 12:11:37

- تتسلم شركة نقل تونس، غدا الاربعاء بميناء حلق الوادي، 46 حافلة مستوردة من فرنسا، ستخصصها لتدعيم أسطول حافلاتها وتلبية طلبات التنقل المتزايدة وتحسين العرض على شبكة الحافلات.وبينت الشركة في بلاغ لها، الثلاثاء، ان عدد الحافلات المستعملة التي اقتنتها الشركة من الوكالة المستقلة للنقل بباريس بلغ 263 حافلة منها 25 حافلة مزدوجة ليبلغ الأسطول الجاهز للاستغلال 750 حافلة.وقد تسملت الشركة هذه الحافلات على أقساط أولها تضمن 123 حافلة في شهر سبتمبر 2015 وثانيها 94 حافلة في مارس 2016 من مجموع برنامج اقتناء 300 حافلة مستعملة.وينتظر ان يتدعم الاسطول من جديد مع نهاية السنة الحالية من خلال تسلم 148 حافلة (83 عادية و65 مزدوجة) وهي أولى دفعات صفقة 494 حافلة التي تمّ إمضاؤها في ديسمبر 2016.

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Azzah (France) | Mardi 24 Janvier 2017 à 22h 44m |