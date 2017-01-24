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Economie

بنزرت : الدولة تسترجع 121.5 هكتارا

Mardi 24 Janvier 2017
بــاب نــات - استرجعت الدولة مؤخرا 3عقارات دولية فلاحية تم الاستيلاء عليها دون وجه حق في جهة باش حامبة و سيدي عثمان من معتمدية اوتيك و المرقازين من معتمدية بنزرت الجنوبية تبلغ مساحتها الجملية 121.5 هك.

وتتمثل هذه العقارات في مقسم دولي فلاحي يمسح 20 هك بجهة باش حامبة من معتمدية أوتيك ، وعقار دولي فلاحي مساحته 100 هك يقع بعمادة المبطوح من معتمدية أوتيك ، وعقار دولي يمسح 1 هك ونصف بجهة المرقازين بمعتمدية بنزرت الجنوبية.

و قد جرت عملية الاسترجاع بحضور مختلف أجهزة الدولة ممثلة في مصالح الحرس الوطني والسلط المحلية والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببنزرت. و تمت العملية بشكل طبيعي دون إشكالات تذكر.

و للتذكير فقد استرجعت أجهزة الدولة إلى حد الآن أكثر من 11000 هكتار من الضيعات الدولية الفلاحية و تواصل وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية العمل بصرامة من أجل استرجاع كل الأراضي المستولى عليها وفق ما يفرضه القانون.



Publié le:2017-01-24 11:38:59

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1 de 1 commentaires pour l'article 137352

Rinos Fasoulia  (Germany)  |Mardi 24 Janvier 2017 à 18h 01m | Par           
تونس تسترجع الهكتارات ، و لا تسترجع الأموال المنهوبة و المسروقة . لأن المسؤولين بأنفسهم أكبر سراق و قطاع طرق .



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Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
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Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - * -
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