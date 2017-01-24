بنزرت : الدولة تسترجع 121.5 هكتارا

وتتمثل هذه العقارات في مقسم دولي فلاحي يمسح 20 هك بجهة باش حامبة من معتمدية أوتيك ، وعقار دولي فلاحي مساحته 100 هك يقع بعمادة المبطوح من معتمدية أوتيك ، وعقار دولي يمسح 1 هك ونصف بجهة المرقازين بمعتمدية بنزرت الجنوبية.
و قد جرت عملية الاسترجاع بحضور مختلف أجهزة الدولة ممثلة في مصالح الحرس الوطني والسلط المحلية والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببنزرت. و تمت العملية بشكل طبيعي دون إشكالات تذكر.
و للتذكير فقد استرجعت أجهزة الدولة إلى حد الآن أكثر من 11000 هكتار من الضيعات الدولية الفلاحية و تواصل وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية العمل بصرامة من أجل استرجاع كل الأراضي المستولى عليها وفق ما يفرضه القانون.
Publié le:2017-01-24 11:38:59
Par:Mostapha Sg (Tunisia )
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