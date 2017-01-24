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Journaux Economie بنزرت : الدولة تسترجع 121.5 هكتارا Mardi 24 Janvier 2017

بــاب نــات - استرجعت الدولة مؤخرا 3عقارات دولية فلاحية تم الاستيلاء عليها دون وجه حق في جهة باش حامبة و سيدي عثمان من معتمدية اوتيك و المرقازين من معتمدية بنزرت الجنوبية تبلغ مساحتها الجملية 121.5 هك.



وتتمثل هذه العقارات في مقسم دولي فلاحي يمسح 20 هك بجهة باش حامبة من معتمدية أوتيك ، وعقار دولي فلاحي مساحته 100 هك يقع بعمادة المبطوح من معتمدية أوتيك ، وعقار دولي يمسح 1 هك ونصف بجهة المرقازين بمعتمدية بنزرت الجنوبية.



و قد جرت عملية الاسترجاع بحضور مختلف أجهزة الدولة ممثلة في مصالح الحرس الوطني والسلط المحلية والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببنزرت. و تمت العملية بشكل طبيعي دون إشكالات تذكر.



و للتذكير فقد استرجعت أجهزة الدولة إلى حد الآن أكثر من 11000 هكتار من الضيعات الدولية الفلاحية و تواصل وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية العمل بصرامة من أجل استرجاع كل الأراضي المستولى عليها وفق ما يفرضه القانون.







Publié le:2017-01-24 11:38:59

- استرجعت الدولة مؤخرا 3عقارات دولية فلاحية تم الاستيلاء عليها دون وجه حق في جهة باش حامبة و سيدي عثمان من معتمدية اوتيك و المرقازين من معتمدية بنزرت الجنوبية تبلغ مساحتها الجملية 121.5 هك.وتتمثل هذه العقارات في مقسم دولي فلاحي يمسح 20 هك بجهة باش حامبة من معتمدية أوتيك ، وعقار دولي فلاحي مساحته 100 هك يقع بعمادة المبطوح من معتمدية أوتيك ، وعقار دولي يمسح 1 هك ونصف بجهة المرقازين بمعتمدية بنزرت الجنوبية.و قد جرت عملية الاسترجاع بحضور مختلف أجهزة الدولة ممثلة في مصالح الحرس الوطني والسلط المحلية والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببنزرت. و تمت العملية بشكل طبيعي دون إشكالات تذكر.و للتذكير فقد استرجعت أجهزة الدولة إلى حد الآن أكثر من 11000 هكتار من الضيعات الدولية الفلاحية و تواصل وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية العمل بصرامة من أجل استرجاع كل الأراضي المستولى عليها وفق ما يفرضه القانون.

cadre-3a55454b44d3b0ed535c3122e29c989d-2017-01-24 11:38:59

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Rinos Fasoulia (Germany) | Mardi 24 Janvier 2017 à 18h 01m | Par