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Politique

منظمة البوصلة تقترح خارطة طريق استعدادا للانتخابات البلدية

Mardi 24 Janvier 2017
بــاب نــات - اقترحت منظمة البوصلة مشروع خارطة طريق تشتمل مراحل ضرورية يتعين وفق المنظمة القيام بها قبل الشروع في تنظيم الانتخابات المحلية ومن اهمها المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والحسم في تزامن تنظيم الانتخابات البلدية والجهوية من عدمه الى جانب المصادقة على الاطار القانوني المتعلق باللامركزية والمتمثل في مجلة الجماعات المحلية والتي لم يتم احالته بعد على انظار مجلس نواب الشعب.

كما اوصت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء ضمن مشروع خارطة الطريق بتركيز البلديات الجديدة التي تم احداثها بعد المصادقة على الدستور وعددها 86 والتي مازالت تفتقر الى المقومات الاساسية لتسييرها داعية الى تاهيل البلديات المحدثة قبل المصادقة على الدستور وتمكينها من الموارد البشرية والمالية التي تنقصها فضلا عن توضيح العلاقة بين الهياكل اللامركزية واللامحورية عن طريق المصادقة على القانون المتعلق بالادارة اللامحورية وتنظيم عمل الولاة والمعتمدين والعمد بما يحدد مدى تدخل السلطة التنفيذية في المجال المحلي.
ودعت البوصلة في بيانها الى ضرورة تدعيم الرصيد العقاري للبلديات وتجميد مراجعة امثلة التهيئة العمرانية من قبل الحكومة باعتبارها من اختصاصات البلديات والجهات الى جانب اصلاح اجهزة الرقابة عن طريق ارساء محكمة المحاسبات والتواجد الجهوي للمحكمة الادارية لضمان الرقابة البعدية على الجماعات المحلية موصية السلطتين التشريعية والتنفيذية بالتسريع في نسق الاصلاحات اللازمة لاجراء الانتخابات المحلية خلال هذه السنة.
وياتي مشروع خارطة الطريق لمنظمة البوصلة في اطار عودة النقاش داخل مجلس نواب الشعب حول تنقيح القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء لوضع الاطار القانوني الذي يمكن من تنظيم هذه الانتخابات.



Publié le:2017-01-24 15:04:50

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Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - * -
- * - Maroc Maroc
Demi Finale
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Finale
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