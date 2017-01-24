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Partis

نداء تونس (شق حافظ قايد السبسي): أعضاء ما يسمى ب''الهيئة التسييرية'' لنداء تونس، تم تجميدهم منذ مدة

Mardi 24 Janvier 2017
بــاب نــات - نفى مراد دلش الممثل القانوني لحركة نداء تونس اليوم الثلاثاء "خبر طرد حافظ قايد السبسي من حركة نداء تونس "قائلا ان "هذا الخبرعار من الصحة، وان من أصدره لا يمثل قيادة نداء تونس لا من قريب ولا من بعيد".
وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، أن "القيادة الشرعية للنداء ستضطر الى رفع قضايا جبر ضرر وانتحال صفة، ضد كل من يدعي أنه يمثل قيادة نداء تونس" في اشارة منه الى الهيئة التسييرية للحزب التي اتخذت أمس الاثنين قرارا بطرد حافظ قايد السبسي .

وأكد الممثل القانوني لحركة نداء تونس (شق حافظ قايد السبسي) أن أعضاء ما يسمى ب"الهيئة التسييرية" لنداء تونس، "تم تجميدهم من الحزب منذ مدة، وأنه سيتم احالة ملفاتهم على المؤتمر الوطني للنداء لاتخاذ القرارات بشأنهم".
واشار في هدا الشان الى ان " تحركات هذه المجموعة أصبحت تشكل ضررا كبير على حزب نداء تونس والاستقرار السياسي بالبلاد".
وأوضح بأن ما تسمى ب"الهيئة التسييرية" لنداء تونس اتخذت مواقف معارضة للتوجهات العامة للحزب بانخراطها في جبهة معارضة للحكومة، في حين أن نداء تونس هو الحزب الفائز في انتخابات 2014 وهو المكون الرئيسي لحكومة الوحدة الوطنية وداعم لها وفق تعبيره وكانت ما يسمى بـ"الهيئة التسييرية" لحركة نداء تونس، قررت في اجتماعها أمس الإثنين، "طرد حافظ قائد السبسي من الحركة"، محملة السلطات العليا في البلاد مسؤولية أي تعامل معه باعتباره " ينتحل صفة الممثل القانوني للحزب".
وبررت الهيئة التسييرية للحزب، في بيان تلقت (وات) نسخة منه، قرارها بأن حافظ قائد السبسي "ما انفك يقوم بتجاوزات خطيرة ويتعنت في مواصلة تمثيل الحزب دون وجه قانوني وما انجر عن ذلك من مشاكل لمختلف أجهزة وهياكل الحزب ومن مساس بالمصلحة العليا للبلاد" ، وكذلك بسبب "الضرر الناتج عن المساس بصورة تونس في الداخل والخارج وإلحاق الأذى بمؤسسة رئاسة الجمهورية ومحاولة استعمال أجهزة الدولة والحكومة للسيطرة على الحزب وترهيب المناضلين والاستقواء داخل الحزب".
ووقع البيان كل من رضا بالحاج (الممثل القانوني للحزب) وبوجمعة الرميلي (المدير التنفيذي) وخميس قسيلة والناصر شويخ وفوزي معاوية وعبد العزيز القطي (أعضاء الهيئة التسييرية)، وفق ما ورد في نص البيان.

يذكر أن ما يسمى بـ"الهيئة التسييرية" لحزب حركة نداء تونس قد انبثقت عن "لجنة الإنقاذ" التي تشكلت داخل الحزب بهدف حل الأزمة التي تعصف به.
وكانت أعلنت عن تكليف رضا بالحاج بمهمة الممثل القانوني للحزب، ولوحت في الفترة الماضية بطرد المدير التنفيذي للحزب حافظ قايد السبسي من الحزب.

Publié le:2017-01-24 11:19:37

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4 de 4 commentaires pour l'article 137349

Mostapha Sg  (Tunisia)  |Mardi 24 Janvier 2017 à 14h 29m |           
يا والله احوال حزب التحرير حزب قائم الدات يحبو يحلوه وما يسمى بالنداء مقسم لعشرين لقشة والسلط عاجزة على حلانو حزب قائم ببلبلة في البلاد ومازالو يسمو فيه الحزب الحاكم غني يا مباركة على حمة في بلاد الطررني

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Mardi 24 Janvier 2017 à 13h 52m |           
تم تجميدهم منذ مدة
:::::::::::::::::::::::

ورغم ذلك مازالوا يتنفّسون ...
...
ثمّة مشكلة في " الكونجيلاتور " متاع النداء
...
ننصح باﻹستنجاد "سُلْفَة" بثلاجة السيسي فهي مضْمونة لعشْر سنوات
حسب صاحبها الذي جرّبها بقوارير المياه

MedTunisie  (Tunisia)  |Mardi 24 Janvier 2017 à 13h 01m |           
حتى الشقف تكسر

Addel  (Tunisia)  |Mardi 24 Janvier 2017 à 12h 13m |           

توه هذا مازلتوا تسميوه حزب
حزب ضرفي زمني
papier mouchoirs a jeter après premier utilisation



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Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
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