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Journaux Sport الصحف التونسية تشيد بترشح المنتخب التونسي للدور ربع النهائي Mardi 24 Janvier 2017

بــاب نــات - ابرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء في صفحاتها الاولى ترشح المنتخب التونسي لكرة القدم باقناع الى الدور ربع النهائي من بطولة كاس امم افريقيا لكرة القدم بالغابون وخصصت مقالات في صفحاتها الرياضية مشيدة بالاداء الفردي و الجماعي للمنتخب ومبرزة اختيار طه ياسين الخنيسي افضل لاعب تونسي في استفتاء وكالة تونس ا فريقيا للانباء لعام 2016 كافضل لاعب في مباراة تونس وزيمبابيوي 4-2 واجمعت الصحف على ان المنتخب بما اظهره من نجاعة هجومية يجعل الجمهور التونسي يمني النفس بمشوار موفق في بقية تصفيات نهائيات كاس الامم الافريقية.



واختارت صحيفة "لوكوتيديان"عنوان مؤشرات واعدة للدور ربع النهائي مبرزة ان المنتخب التونسي وجه بالانتصار المحقق على الزيمباوي رسالة الى بقية المنتخبات التي مازالت في السباق.

واشارت الى ان ابناء المدرب هنري كاسبارزاك بسطوا سيطرتهم منذ البداية على منتخب الزيمبابوي الذي يتمكن من مجاراة النسق الذي فرضته العناصر الوطنية.



ووصفت جريدة "المغرب" فوز تونس على الزيمبابوي بمهرجان النسور مبينة ان المنتخب التونسي حسم تاهله الى الدور ربع النهائي "بشوط اول مثالي" بعد ان امطر شباك المنافس برباعية كاملة دونها الرباعي الهجومي.

واضافت الصحيفة ان المنتخب الوطني اكد الفوز المحقق على الجزائري في الدربي المغربي ب"استعراض هجومي رغم بعض الهنات الدفاعية التي لا بد على الاطار الفني معالجتها حتى يذهب منتخبنا بعيدا " مشيدة بالخصوص بالتكامل والتجانس في الهجوم بين الثنائي المساكني والسليتي وثنائي الارتكاز امين بن عمر والفرجاني ساسي.





وخصصت جريدة الصريح صفحتين للتعليق على فوز المنتخب التونسي على زيمببوي 4-2 مشيرة تحت عنوان " بداية ملحمة " الى ان الفوز على زيمبابوي بانتصار عريض باربعة لهدفين وبمهرجان اهداف واداء كبير ربما تكون البداية الحقيقية لملحمة قد تقودنا نحو تتويج من حقنا ان نحلم به بع ان ظهر جليا ان كاس امم افريقيا الحالية تبدو في المتناول ويمكن للنسور الوصول فيها بعيدا .

واختارت جريدة الشروق عنوانا في صفحتها الاولى من وحي اهازيج يرددها الجمهور التونسي في لحظات الانتصار " خطوة خطوة للفينال " في اشارة الى ان المنتخب قادر على الذهاب بعيدا في مسابقة كاس امم افريقيا .

وكتبت الجريدة ان تاهل المنتخب جاء عن جدارة واستحقاق مشيرة الى ان المنتخب وصل الى التهديف في ست مناسبات في الدور الاول وهي حصيلة مقبولة شرط ان يتحسن اداء منظومتنا الدفاعية في بقية المشاوار. واشارت الى مظاهر فرحة الجماهير التونسية من الشمال الى الجنوب بهذا الترشح .



وتحت عنوان " عن جدارة واقناع " كتبت جريدة الصباح ان المنتخب التونسي حقق انتصارا بفضل اداء مقنع جعل نسور قرطاج يحلقون عاليا في سماء ليبيرفيل.



واختارات جريدة "لا براس" لتعليقها عنوان " لا يمكن ايقاف النسور " وبينت ان المنتخب التونسي حقق ترشحا سهلا وان منتخب زمبابوي لم يمثل ثقلا في المباراة امام نظيره التونسي .

واوضحت ان الفوز بنتيجة 4-1 يفتح المجال لان يحقق المنتخب نتائج ايجابية في بقية مشوار كاس امم افريقيا لكرة القدم .



واعتبرت جريدة "لوتون" ان ا لترشح الى الدور ربع النهائي كان اسهل مما كان متوقعا وان المنتخب التونسي حقق فوزا عريضا على منتخب الزمبابوي وكان يمكن ان تكون النتيجة اعرض .

واعتبرت الجريدة ان المنتخب الوطني كسب ترشحه باستحقاق وكسب فوزا بجمالية واناقة وصنع مهرجان تهديف.



Publié le:2017-01-24 09:24:09

- ابرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء في صفحاتها الاولى ترشح المنتخب التونسي لكرة القدم باقناع الى الدور ربع النهائي من بطولة كاس امم افريقيا لكرة القدم بالغابون وخصصت مقالات في صفحاتها الرياضية مشيدة بالاداء الفردي و الجماعي للمنتخب ومبرزة اختيار طه ياسين الخنيسي افضل لاعب تونسي في استفتاء وكالة تونس ا فريقيا للانباء لعام 2016 كافضل لاعب في مباراة تونس وزيمبابيوي 4-2 واجمعت الصحف على ان المنتخب بما اظهره من نجاعة هجومية يجعل الجمهور التونسي يمني النفس بمشوار موفق في بقية تصفيات نهائيات كاس الامم الافريقية.واختارت صحيفة "لوكوتيديان"عنوان مؤشرات واعدة للدور ربع النهائي مبرزة ان المنتخب التونسي وجه بالانتصار المحقق على الزيمباوي رسالة الى بقية المنتخبات التي مازالت في السباق.واشارت الى ان ابناء المدرب هنري كاسبارزاك بسطوا سيطرتهم منذ البداية على منتخب الزيمبابوي الذي يتمكن من مجاراة النسق الذي فرضته العناصر الوطنية.ووصفت جريدة "المغرب" فوز تونس على الزيمبابوي بمهرجان النسور مبينة ان المنتخب التونسي حسم تاهله الى الدور ربع النهائي "بشوط اول مثالي" بعد ان امطر شباك المنافس برباعية كاملة دونها الرباعي الهجومي.واضافت الصحيفة ان المنتخب الوطني اكد الفوز المحقق على الجزائري في الدربي المغربي ب"استعراض هجومي رغم بعض الهنات الدفاعية التي لا بد على الاطار الفني معالجتها حتى يذهب منتخبنا بعيدا " مشيدة بالخصوص بالتكامل والتجانس في الهجوم بين الثنائي المساكني والسليتي وثنائي الارتكاز امين بن عمر والفرجاني ساسي.وخصصت جريدة الصريح صفحتين للتعليق على فوز المنتخب التونسي على زيمببوي 4-2 مشيرة تحت عنوان " بداية ملحمة " الى ان الفوز على زيمبابوي بانتصار عريض باربعة لهدفين وبمهرجان اهداف واداء كبير ربما تكون البداية الحقيقية لملحمة قد تقودنا نحو تتويج من حقنا ان نحلم به بع ان ظهر جليا ان كاس امم افريقيا الحالية تبدو في المتناول ويمكن للنسور الوصول فيها بعيدا .واختارت جريدة الشروق عنوانا في صفحتها الاولى من وحي اهازيج يرددها الجمهور التونسي في لحظات الانتصار " خطوة خطوة للفينال " في اشارة الى ان المنتخب قادر على الذهاب بعيدا في مسابقة كاس امم افريقيا .وكتبت الجريدة ان تاهل المنتخب جاء عن جدارة واستحقاق مشيرة الى ان المنتخب وصل الى التهديف في ست مناسبات في الدور الاول وهي حصيلة مقبولة شرط ان يتحسن اداء منظومتنا الدفاعية في بقية المشاوار. واشارت الى مظاهر فرحة الجماهير التونسية من الشمال الى الجنوب بهذا الترشح .وتحت عنوان " عن جدارة واقناع " كتبت جريدة الصباح ان المنتخب التونسي حقق انتصارا بفضل اداء مقنع جعل نسور قرطاج يحلقون عاليا في سماء ليبيرفيل.واختارات جريدة "لا براس" لتعليقها عنوان " لا يمكن ايقاف النسور " وبينت ان المنتخب التونسي حقق ترشحا سهلا وان منتخب زمبابوي لم يمثل ثقلا في المباراة امام نظيره التونسي .واوضحت ان الفوز بنتيجة 4-1 يفتح المجال لان يحقق المنتخب نتائج ايجابية في بقية مشوار كاس امم افريقيا لكرة القدم .واعتبرت جريدة "لوتون" ان ا لترشح الى الدور ربع النهائي كان اسهل مما كان متوقعا وان المنتخب التونسي حقق فوزا عريضا على منتخب الزمبابوي وكان يمكن ان تكون النتيجة اعرض .واعتبرت الجريدة ان المنتخب الوطني كسب ترشحه باستحقاق وكسب فوزا بجمالية واناقة وصنع مهرجان تهديف.

cadre-e7b0d9ef596657113fa609b967f9b990-2017-01-24 09:24:09

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