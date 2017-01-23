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Economie

جربة تستضيف فرنسا ...

Lundi 23 Janvier 2017
بــاب نــات - دعا السيد روني الطرابلسي رجل الأعمال التونسي المقيم في فرنسا، كل المتدخلين في القطاع السياحي للتفاعل مع المبادرة التي اطلقها السيد Olivier Poivre d’Arvor, سفير فرنسا في تونس، تحت شعار " جربة تستضيف فرنسا " .
وقال روني الطرابلسي لباب نات :" إن هذه المبادرة إيجابية ، خاصة في هذا الظرف الصعب الذي تمر به السياحة في بلادنا.

وستنطلق فعاليات هذه التظاهرة إبتداءا من شهر أفريل القادم إلي غاية شهر أكتوبر 2017 . كما ستقام عدة تظاهرات ثقافية وفنية في جزيرة جربة بمشاركة مطربين وممثلين ورسامين فرنسيين ، مع استضافة صحافيين وسياسيين من الأسماء والوجوه المأثرة في المجتمع الفرنسي ."
وأضاف السيد روني الطرابلسي : " صحيح أن مركز هذه المبادرة هي جربة ، لكن انعكاساتها الإيجابية ستعود على السياحة التونسية بأكملها ."




Publié le:2017-01-23 22:49:09

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2 de 2 commentaires pour l'article 137343

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 24 Janvier 2017 à 08h 18m |           
بصراحة خبر جميل أن يقرر المقيم العام رفع الحواجز والسماح للفرنسيين بزيارة تونس بعد إعادة أنياب الارهاب الى أقفاصها مؤقتا وانتفاء الأسباب لتركها طليقة .

Nasih  (Tunisia)  |Mardi 24 Janvier 2017 à 07h 07m |           
Que DIEU benisse la TUNISIE.Que ses enfants ne lui fassent pas du mal.



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  20h : Maroc - Côte d'Ivoire
  20h : Togo - RD Congo
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  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
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Finale
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