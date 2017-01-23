جربة تستضيف فرنسا ...

وقال روني الطرابلسي لباب نات :" إن هذه المبادرة إيجابية ، خاصة في هذا الظرف الصعب الذي تمر به السياحة في بلادنا.
وستنطلق فعاليات هذه التظاهرة إبتداءا من شهر أفريل القادم إلي غاية شهر أكتوبر 2017 . كما ستقام عدة تظاهرات ثقافية وفنية في جزيرة جربة بمشاركة مطربين وممثلين ورسامين فرنسيين ، مع استضافة صحافيين وسياسيين من الأسماء والوجوه المأثرة في المجتمع الفرنسي ."
وأضاف السيد روني الطرابلسي : " صحيح أن مركز هذه المبادرة هي جربة ، لكن انعكاساتها الإيجابية ستعود على السياحة التونسية بأكملها ."
Publié le:2017-01-23 22:49:09
Par:MedTunisie (Tunisia )
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