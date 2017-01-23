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Journaux Economie جربة تستضيف فرنسا ... Lundi 23 Janvier 2017

بــاب نــات - دعا السيد روني الطرابلسي رجل الأعمال التونسي المقيم في فرنسا، كل المتدخلين في القطاع السياحي للتفاعل مع المبادرة التي اطلقها السيد Olivier Poivre d’Arvor, سفير فرنسا في تونس، تحت شعار " جربة تستضيف فرنسا " .

وقال روني الطرابلسي لباب نات :" إن هذه المبادرة إيجابية ، خاصة في هذا الظرف الصعب الذي تمر به السياحة في بلادنا.



وستنطلق فعاليات هذه التظاهرة إبتداءا من شهر أفريل القادم إلي غاية شهر أكتوبر 2017 . كما ستقام عدة تظاهرات ثقافية وفنية في جزيرة جربة بمشاركة مطربين وممثلين ورسامين فرنسيين ، مع استضافة صحافيين وسياسيين من الأسماء والوجوه المأثرة في المجتمع الفرنسي ."

وأضاف السيد روني الطرابلسي : " صحيح أن مركز هذه المبادرة هي جربة ، لكن انعكاساتها الإيجابية ستعود على السياحة التونسية بأكملها ."









Publié le:2017-01-23 22:49:09

- دعا السيد روني الطرابلسي رجل الأعمال التونسي المقيم في فرنسا، كل المتدخلين في القطاع السياحي للتفاعل مع المبادرة التي اطلقها السيد Olivier Poivre d’Arvor, سفير فرنسا في تونس، تحت شعار " جربة تستضيف فرنسا " .وقال روني الطرابلسي لباب نات :" إن هذه المبادرة إيجابية ، خاصة في هذا الظرف الصعب الذي تمر به السياحة في بلادنا.وستنطلق فعاليات هذه التظاهرة إبتداءا من شهر أفريل القادم إلي غاية شهر أكتوبر 2017 . كما ستقام عدة تظاهرات ثقافية وفنية في جزيرة جربة بمشاركة مطربين وممثلين ورسامين فرنسيين ، مع استضافة صحافيين وسياسيين من الأسماء والوجوه المأثرة في المجتمع الفرنسي ."وأضاف السيد روني الطرابلسي : " صحيح أن مركز هذه المبادرة هي جربة ، لكن انعكاساتها الإيجابية ستعود على السياحة التونسية بأكملها ."

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