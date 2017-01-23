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Journaux Justice الاعدام شنقاً لقاتل الطالب عفيف شبيل الذي قتل بفرنسا Lundi 23 Janvier 2017

بــاب نــات - أصدرت يوم الاثنين الدائرة الجنائية بالمحكمــة الابتدائية بسوسة حكما يقضــي بالاعدام شنقا على قاتل الطالب عفيف شبيل الذي قتل فى باريس في سبتمبر 2014 على يد صديقه.



يُشار إلى أنّ « عفيف » طالب تونسي بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس يبلغ من العمر 20 سنة أصيل معتمدية مساكن من ولاية سوسة سافر يوم 27 أوت 2014 إلى فرنسا للتسجيل بجامعة « باريس ديتروت » قصد مواصلة دراسته العليا وظل على اتصال دائم بعائلته قبل أن يلقى حتفه في جريمة بشعة .



وكانت وحدات إقليم الأمن الوطني بسوسة، ألقت القبض في سبتمبر 2014 على قاتل الطالب التونسي بفرنسا عفيف شبيل، الذى اعترف بقتله صديقه، وكشف أن الحقد هو السبب الرئيسي الذي أدى به إلى اقتراف جريمته وتقطيع صديقه إلى أجزاء، إذ كان يرى عفيف ناجحا، بينما هو على العكس.



وهزت هذه الحادثة الرأي العام التونسي والفرنسي، إذ كان الراحل عفيف شبيل، قد توجه إلى باريس لأجل التسجيل بجامعة باريس ديتروت لاستكمال دراسته في مجال الهندسة، إلّا أنه قُتل بعد حلوله بأيام، خلال الفترة التي كان يتمم فيها إجراءات التسجيل في الحي الجامعي، وكان قد التقى قبل مقتله بالجاني أكثر من مرة في باريس.







يذكر أن القاتل حاول الانتحار 4 مرات آخرها في السجن المدني بالمنستير.



Publié le:2017-01-23 22:27:20

- أصدرت يوم الاثنين الدائرة الجنائية بالمحكمــة الابتدائية بسوسة حكما يقضــي بالاعدام شنقا على قاتل الطالب عفيف شبيل الذي قتل فى باريس في سبتمبر 2014 على يد صديقه.يُشار إلى أنّ « عفيف » طالب تونسي بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس يبلغ من العمر 20 سنة أصيل معتمدية مساكن من ولاية سوسة سافر يوم 27 أوت 2014 إلى فرنسا للتسجيل بجامعة « باريس ديتروت » قصد مواصلة دراسته العليا وظل على اتصال دائم بعائلته قبل أن يلقى حتفه في جريمة بشعة .وكانت وحدات إقليم الأمن الوطني بسوسة، ألقت القبض في سبتمبر 2014 على قاتل الطالب التونسي بفرنسا عفيف شبيل، الذى اعترف بقتله صديقه، وكشف أن الحقد هو السبب الرئيسي الذي أدى به إلى اقتراف جريمته وتقطيع صديقه إلى أجزاء، إذ كان يرى عفيف ناجحا، بينما هو على العكس.وهزت هذه الحادثة الرأي العام التونسي والفرنسي، إذ كان الراحل عفيف شبيل، قد توجه إلى باريس لأجل التسجيل بجامعة باريس ديتروت لاستكمال دراسته في مجال الهندسة، إلّا أنه قُتل بعد حلوله بأيام، خلال الفترة التي كان يتمم فيها إجراءات التسجيل في الحي الجامعي، وكان قد التقى قبل مقتله بالجاني أكثر من مرة في باريس.يذكر أن القاتل حاول الانتحار 4 مرات آخرها في السجن المدني بالمنستير.

cadre-54a7fdde418270d0140beb435d9481c6-2017-01-23 22:27:20

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