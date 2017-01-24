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Journaux Sécurité تضارب الاخبار حول مقتل ''أبو عياض'' في ليبيا Mardi 24 Janvier 2017

وكالات - تضارب الاخبار حول مقتل ابو عياض ومصدر من بنغازي يؤكد أن الصورة التي وقع تداولها هي لارهابي اسمه عبدالقادر ابوجراده وليس ابو عياض



وكانت قناة ليبيا الحدث قد بثّت تسجيل فيديو، يظهر جثة رجل، تحمل آثار دماء، قالت إنّها لزعيم أنصار الشريعة الإرهابي المحظور أبو عياض. وقالت القناة إنّ أبو عياض قتل في اشتباكات بين ''الجيش الليبي'' الموالي لخليفة حفتر في قنفودة ببنغازي



وليست هذه المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن مقتل أبي عياض، اذ أعلنت العديد من الجهات في عدة مناسبات عن مقتله دون أن يتم تأكيد أو نفي السلطات الرسمية التونسية لمقتله.









Publié le:2017-01-24 00:03:53

- تضارب الاخبار حول مقتل ابو عياض ومصدر من بنغازي يؤكد أن الصورة التي وقع تداولها هي لارهابي اسمه عبدالقادر ابوجراده وليس ابو عياضوكانت قناة ليبيا الحدث قد بثّت تسجيل فيديو، يظهر جثة رجل، تحمل آثار دماء، قالت إنّها لزعيم أنصار الشريعة الإرهابي المحظور أبو عياض. وقالت القناة إنّ أبو عياض قتل في اشتباكات بين ''الجيش الليبي'' الموالي لخليفة حفتر في قنفودة ببنغازيوليست هذه المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن مقتل أبي عياض، اذ أعلنت العديد من الجهات في عدة مناسبات عن مقتله دون أن يتم تأكيد أو نفي السلطات الرسمية التونسية لمقتله.

cadre-37ad7ac85fa0ad7afcffc8647f8ea9c6-2017-01-24 00:03:53

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Abid_Tounsi (United States) | Mardi 24 Janvier 2017 à 09h 16m |