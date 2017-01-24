تضارب الاخبار حول مقتل ''أبو عياض'' في ليبيا

وكانت قناة ليبيا الحدث قد بثّت تسجيل فيديو، يظهر جثة رجل، تحمل آثار دماء، قالت إنّها لزعيم أنصار الشريعة الإرهابي المحظور أبو عياض. وقالت القناة إنّ أبو عياض قتل في اشتباكات بين ''الجيش الليبي'' الموالي لخليفة حفتر في قنفودة ببنغازي
وليست هذه المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن مقتل أبي عياض، اذ أعلنت العديد من الجهات في عدة مناسبات عن مقتله دون أن يتم تأكيد أو نفي السلطات الرسمية التونسية لمقتله.
Publié le:2017-01-24 00:03:53
Par:MedTunisie (Tunisia )
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