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Sécurité

تضارب الاخبار حول مقتل ''أبو عياض'' في ليبيا

Mardi 24 Janvier 2017
وكالات - تضارب الاخبار حول مقتل ابو عياض ومصدر من بنغازي يؤكد أن الصورة التي وقع تداولها هي لارهابي اسمه عبدالقادر ابوجراده وليس ابو عياض

وكانت قناة ليبيا الحدث قد بثّت تسجيل فيديو، يظهر جثة رجل، تحمل آثار دماء، قالت إنّها لزعيم أنصار الشريعة الإرهابي المحظور أبو عياض. وقالت القناة إنّ أبو عياض قتل في اشتباكات بين ''الجيش الليبي'' الموالي لخليفة حفتر في قنفودة ببنغازي

وليست هذه المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن مقتل أبي عياض، اذ أعلنت العديد من الجهات في عدة مناسبات عن مقتله دون أن يتم تأكيد أو نفي السلطات الرسمية التونسية لمقتله.




Publié le:2017-01-24 00:03:53

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5 de 5 commentaires pour l'article 137341

Abid_Tounsi  (United States)  |Mardi 24 Janvier 2017 à 09h 16m |           

جعلوا منه موضوعا كي يصلوا إلى مآرب عدة...
تماما كما وقع مع بن لادن، ما ذا جاء من وراء خرافته : احتلت أفغانستان، احتلت العراق و دمر تاريخها الذي هو نقطة قوة للأمه العربية و الإسلامية، بما في ذلك من سرقة المخطوطات... جاء قانون الإرهاب و تغير العالم ضد العرب و المسلمين...
و المحزن في الأمر أن المخططات تنطلي بكل سلاسة إلى أن يأتي ما يخالف ذلك، فيصعد التناحر الإديولوجي :
*فريق ضد التدين : يشتم و يسب المتدينين و يحاول جاهدا إثبات كل ما يلفق لهم
*فريق متنطع : يفرح لكل خبر زائف يروج لما يسمى بـ"النصر للإسلام" و هو في واقع الأمر جريمة، الدين براء منها، و ما كان الإسلام ليروع الناس الآمنين و يزهق أرواح الأبرياء.
*و أقلية فاهمة اللعبة

و الله المستعان

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Mardi 24 Janvier 2017 à 09h 13m |           
....ما هي حكاية مصطفى عبد الكبير: العثور على حوالي 220 جثة لتونسيين مشاركين في عمليات القتال بليبيا....هل من توضيح يا حضرة الحكومة ويا كاتب الدولة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج؟؟؟؟

Abid_Tounsi  (United States)  |Mardi 24 Janvier 2017 à 09h 08m |           
كم من مرة يموت؟؟

Ibnbathouta  (France)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 23h 01m | Par           
الڤنفودة بلعاتوه ! صحة ليها 🥁

Langdevip  (France)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 22h 48m |           
يقتلوه نهار الاثنين و يرجع للحياة نهار الاحد

إذا لخبر صحيح نعزي اخوه المؤقت ألعاتي مخلوع الصندوق , و تعازية لكل لخوانجية في عزيزهم

الجلل ; و تعازية الحارة للمرشد

هذاكة حال الدنيا و لعقوبة للبقية , هذا مصير تجار الدين

و تحية للشيخ جنرال حفتر بطل المعارك



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  20h : Maroc - Côte d'Ivoire
  20h : Togo - RD Congo
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  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
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