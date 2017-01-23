فتح مقر لمؤسسة أوروبية لإصلاح السيارات في تونس

Lundi 23 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-23 21:03:09

- تم اليوم الإثنين فتح أول مقر لمؤسسة أوروبية لإصلاح وصيانة السيارات بمختلف أنواعها بتونس.وستقدم هذه المؤسسة خدمات ما بعد البيع لأصحاب السيارات التونسيين مع ضمان الجودة والنجاعة والسعر القابل للمنافسة، حسب ما صرح به مدير مجموعة "بيجو" كريستوف ميزي.وأوضح المدير العام المساعد لمؤسسة "ستافيم" غيلوم ديكرست، أن الشركة ستوزع خدماتها بين صفاقس، وسوسة، وسيدي بوزيد، وتونس العاصمىة، في إنتظار تعميم هذه التجربة على كامل الجمهورية، مبرزا أن المؤسسة تطمح إلى أن تكون أول شبكة لإصلاح السيارات بتونس.ومن جهته أفاد مدير عام الشركة العالمية لتوزيع السيارات رجل الأعمال بسام الوكيل، أن المؤسسة الأوروبية لإصلاح السيارات تعتزم تركيز 50 فرع لها في تونس مع ضمان جودة الخدمات ونجاعتها لإستقطاب الحرفاء وكسب ثقتهم .