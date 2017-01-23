استعداد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء للتفاعل مع كل مبادرة جدية تقدم مقترحات لحل أزمة المجلس

Lundi 23 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-23 21:00:01

- أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، محمد الهادي الزرمديني، في بيان اليوم الاثنين، أنه وأعضاء المجلس "استجابوا إلى دعوة كل من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، عبد السلام مهدي قريعة، والرئيس الأول للمحكمة العقارية، رضوان الوارني، ووكيل الرئيس بدائرة المحاسبات، نور الدين الزوالي، للحضور اليوم بمقر محكمة التعقيب، من أجل عرض محتوى المبادرة التي أعلنوا عنها، والتداول في شأنها"، لافتا إلى أن "أصحاب المبادرة لم يحضروا".وذكر الزرمديني بأن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء "كانوا سباقٌين للدعوة إلى الحوار والتوافق منذ بدأت أزمة تركيز المجلس في العديد من المناسبات، دون تجاوب من الطرف المقابل"، معبرا، في هذا السياق، عن "استعداد أعضاء المجلس للتفاعل مع كل مبادرة جدية تقدم مقترحات عملية لتجاوز الصعوبات المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء".وأهاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالسلط المعنية "الإسراع بتقديم مبادرة تشريعية لتنقيح القانون الأساسي المنظم لعمل المجلس، وجعلها ذات أولوية، بالنظر لحالة التأكد القصوى"، حسب نص البيان.