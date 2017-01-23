استعداد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء للتفاعل مع كل مبادرة جدية تقدم مقترحات لحل أزمة المجلس

وذكر الزرمديني بأن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء "كانوا سباقٌين للدعوة إلى الحوار والتوافق منذ بدأت أزمة تركيز المجلس في العديد من المناسبات، دون تجاوب من الطرف المقابل"، معبرا، في هذا السياق، عن "استعداد أعضاء المجلس للتفاعل مع كل مبادرة جدية تقدم مقترحات عملية لتجاوز الصعوبات المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء".
وأهاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالسلط المعنية "الإسراع بتقديم مبادرة تشريعية لتنقيح القانون الأساسي المنظم لعمل المجلس، وجعلها ذات أولوية، بالنظر لحالة التأكد القصوى"، حسب نص البيان.
Publié le:2017-01-23 21:00:01