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Economie

توننداكس ينهي حصة الاثنين على ارتفاع

Lundi 23 Janvier 2017
بــاب نــات - أقفلت بورصة تونس حصة، الاثنين، على ارتفاع وزاد توننداكس بنسبة 0،27 بالمائة ليصل الى مستوى 5588،64 نقطة وسط معاملات قدرت قيمتها ب2،123 مليون دينار (م د).
وظهرت اسهم البنك التونسي ضمن قائمة الارتفاعات اذ تطورت قيمتها بنسبة 3،82 بالمائة (8،140 دينار) واستحوذت على الجزء الاهم من حجم المعاملات الجملية للحصة (0،271 م د).

وتطورت أسعار أسهم التونسية للايجار بنسبة 2،98 بالمائة (18،950 د) والتونسية للصناعات الصيدلية بنسبة 2،97 بالمائة (8،640 د).
كما تقدمت أسهم الشبكة التونسية للسيارات والخدمات بنسبة 2،75 بالمائة (8،200 د).
وارتفعت أسهم سيتي كارز بنسبة 2،56 بالمائة (16،400 د).
وفقدت، في المقابل أسهم الشركة التونسية للتجهيز نسبة 4،38 بالمائة من قيمتها لتقفل في حدود 7،860 دينار.
وتقهقرت أسهم بيت الايجار المالي التونسي السعودي والشركة الدولية للايجار المالي على التوالي بنسبة 3،23 بالمائة (1،800 د) وبنسبة 2،94 بالمائة (14،850 د).

وتقلصت، أيضا، أسعار بطاريات أسد وسلكوم بنسبة 2،92 بالمائة (6،310 د) وبنسبة 2،90 بالمائة (6،01 د).

Publié le:2017-01-23 19:46:37

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Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
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