الفرع الجهوي للبنك التونسي للتضامن بقابس يمول 442 مشروعا بالولاية

Lundi 23 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-23 22:03:11

- قام البنك التونسي للتضامن، خلال سنة 2016 بولاية قابس، بتمويل 442 مشروعا، باعتمادات جملية فاقت الـ1ر5 مليون دينار ساعدت على احداث 809 موطن شغل، وذلك حسب ما أفاد به مصدر مسؤول من الفرع الجهوي للبنك.وأوضح، ذات المصدر في تصريح لمراسل (وات)، أنه تم إحداث 76 من هذه المشاريع من قبل شباب من حاملي الشهائد العليا، باعتمادات فاقت الـ2ر2 مليون دينار، ومكنت من توفير 191 موطن شغل بالجهة.من ناحية أخرى، صادقت لجنة الامتيازات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس، خلال السنة الفارطة، على 1230 عملية استثمار، باعتمادات جملية قاربت الـ5 ملايين دينار، شملت 1038 منتفعا، حسب ما ذكرته مصالح ذات المندوبية.وقد توزعت هذه الاستثمارات، وفق مصادر التمويل، بين الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية والصيد البحري بنسبة فاقت الـ84 بالمائة، وصندوق النهوض بقطاع الزياتين بنسبة قاربت الـ16 بالمائة.وبلغت المنح التشجيعية حوالي 5ر1 ملايين دينار، وهو ما يمثل نسبة 30 بالمائة.