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Politique

انعقاد أشغال الدورة 13 للجنة التشاور السياسي التونسية المصرية يومي 24 و25 جانفي الحالي

Lundi 23 Janvier 2017
بــاب نــات - يؤدي وزير خارجية مصر سامح شكري، بداية من يوم الثلاثاء، زيارة عمل إلى تونس تستمر ليومين، وذلك بدعوة من خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية.

ويشرف الوزيران بالمناسبة، وفق بلاغ للخارجية، على افتتاح أشغال الدورة الثالثة عشر للجنة التشاور السياسي التونسية المصرية، التي تمثل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة الوضع في ليبيا وسعي البلدين لتشجيع الأشقاء الليبيين على الحوار لإيجاد حل للأزمة الليبية، بحسب نص البلاغ.
كما ستكون المحادثات بين الوزيرين فرصة للنظر في سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وفق ذات المصدر.
وتأتي زيارة الوزير المصري إلى تونس بعد الزيارة التي أداها وزير الشؤون الخارجية إلى مصر يوم 19 ديسمبر 2016، واستقباله من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كمبعوث خاص محملا برسالة من الرئيس الباجي قايد السبسي تتعلق بسبل النهوض بعلاقات التعاون الثنائي ودعم التشاور والتنسيق بخصوص القضايا العربية والإقليمية والدولية الراهنة.
وبالإضافة إلى لقائه بوزير الشؤون الخارجية يجري الوزير المصري لقاءات مع عدد من سامي المسؤولين التونسيين.



Publié le:2017-01-23 19:09:11

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1 de 1 commentaires pour l'article 137329

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 21h 42m |           

بما أن الموضوع يهمُّ خاصّة الوضْع في ليبيا ولتشْجيع الأشقّاء الليبيين على الحِوار لإيجاد حلٍّ للْمُشْكِلة اللِّيبية
لماذا ﻻ تختصروا المسافة وتعملوا اﻹجتماع في ليبيا
وتُبْعدوا عنّا المَوْبوئِين بالفِكر اﻹنْقلابي



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Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
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