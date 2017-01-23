البريد التونسي يحتضن الاجتماع الأول للجنة الاستغلال والتكنولوجيا التابعة لمجلس إدارة الإتحاد الإفريقي للبريد

Lundi 23 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-23 21:07:37

- يحتضن البريد التونسي أشغال الإجتماع الأول للجنة الإستغلال والتكنولوجيا التابعة لمجلس إدارة الإتحاد الإفريقي للبريد، وذلك خلال الفترة المتراوحة بين 23 و25 جانفي الجاري بمركز التدريب البريدي للمنطقة العربية وبتونس.وتهتم هذه اللجنة بجميع المسائل ذات العلاقة بالخدمات البريدية والخدمات الإلكترونية وخدمات التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى الخدمات المالية البريدية وخدمات الإدماج المالي وكيفية تحسين نوعية الخدمة البريدية بإفريقيا.وبالتوازي مع هذا الإجتماع، سينظم البريد التونسي الذي يترأس لجنة الاستغلال والتكنولوجيا التابعة لمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للبريد، يوم 26 جانفي الجاري بمركز التدريب البريدي للمنطقة العربية، دورة تكوينية في مجال الخدمات الرقمية وخدمات التجارة الإلكترونية وخدمات إسم النطاق " .post " وذلك بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي ومركز التكنولوجيات البريدية بهدف تحسيس المؤسسات البريدية الإفريقية حول مدى أهمية وجدوى الإستثمار في هذا المجال.وفي سياق متصل، ولتسهيل عمليات التجارة الدولية وتقريب الخدمات البريدية من المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ينظم البريد التونسي، يوم 27 جانفي الجاري بأحد نزل ضاحية قمرت، منتدى وطني حول المشروع النموذجي للاتحاد العالمي للبريد " Easy Export " والذي يهدف إلى تيسير إجراءات التصدير لفائدة هذه المؤسسات إلى جانب دورة تكوينية حول هذا المشروع يؤمنها خبراء ومختصون في المجال لفائـدة جميع المتدخليـن التونسيين في مجال التجارة الخارجيـة وذلك من 30 جـانـفي إلى 1 فيفري 2017 بمركز التدريب البريدي للمنطقة العربية بتونس.