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Economie

التوقيع بباريس على اتفاقية بين المجمع المهني للملابس والنسيج والدار المتوسطية لمهن الموضة

Lundi 23 Janvier 2017
بــاب نــات - وقع المجمع المهني للملابس والنسيج التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، الأحد 22 جانفي 2017 بباريس، على إتفاقية شراكة مع الدار المتوسطية لمهن الموضة على هامش إنعقاد صالون "انتارفيليار" في فرنسا.

وتهدف هذه الإتفاقية إلى تشجيع المصممين الشبان والعمل على تطوير صورة اللباس في تونس في ظل إستراتيجية دفع الإبتكار.
وترمي أيضا إلى المساهمة بطريقة فعالة في تعديل تنافسية القطاع وتنمية الصادرات علاوة على مساندة المؤسسات التونسية الناشطة به وتنويع منتوجاتها من خلال تطوير عروض مبتكرة.
وستدخل الإتفاقية حيز التنفيذ من خلال التنظيم السنوي "لمهرجان مصممي الأزياء الشبان" المبرمج أن تنطلق الدورة المقبلة يوم 18 ماي 2017، وبهذه المناسبة، أرسى المجمع المهني للملابس والنسيج عدة شراكات على غرار شركات إيطالية و تركية.
ويهدف المجمع، بالإعتماد على خبرة الدار المتوسطية لمهن الموضة في مجال التدريب ودعم المصممين الشبان، إلى ترويج أفضل صورة للفائزين في "مهرجان مصممي الأزياء الشبان" على الصعيد الدولي وتثمين قطاع النسيج والملابس في تونس.



Publié le:2017-01-23 20:05:31

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Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
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