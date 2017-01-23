Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Kadhem Essaher - Domene Ala Sadrek  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Economie

وزير التكوين المهني والتشغيل يؤكد على أهمية تسهيل الاجراءات الادارية من اجل تركيز وتمويل المشاريع الخاصة

Lundi 23 Janvier 2017
بــاب نــات - عقد وزير التكوين المهني والتشغيل، عماد الحمامي، مساء اليوم الاثنين، جلسة عمل مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية يقوده المدير الاقليمي لبلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مؤيد مخلوف، خصصت لتباحث سبل التعاون في مجالي المبادرة الخاصة والتكوين المهني.

ودعا الحمامي، خلال هذا اللقاء الذي حضرته كاتبة الدولة للتكوين المهني والمبادرة الخاصة، إلى العمل على تسهيل الاجراءات الادراية التي من شانها أن تكون حاجزا امام تمويل وتركيز المشاريع الخاصة.
كما أكد على أهمية التركيز على الاستدامة في وضع برامج التعاون بين الطرفين، وذلك لضمان النجاعة وافضل النتائج، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على توفير كل الحوافز والتشجيعات لفائدة الشباب لحثهم على بعث مشاريعهم الخاصة، إضافة إلى تطوير الاطار المؤسساتي والقانوين في مجال المبادرة الخاصة.



Publié le:2017-01-23 19:02:43

cadre-33b9ff1be4f7bd14e3755983647ae0a7-2017-01-23 19:02:43
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137326



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h : Sénégal - Algérie
  20h : Zimbabwe - Tunisie
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
- * - * -
- * - * -
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12430,9

  • (19/01)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 2,46876 DT        1$ =2,30433 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/01)   383,6 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137326 334|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité