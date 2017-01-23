وزير التكوين المهني والتشغيل يؤكد على أهمية تسهيل الاجراءات الادارية من اجل تركيز وتمويل المشاريع الخاصة

Lundi 23 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-23 19:02:43

- عقد وزير التكوين المهني والتشغيل، عماد الحمامي، مساء اليوم الاثنين، جلسة عمل مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية يقوده المدير الاقليمي لبلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مؤيد مخلوف، خصصت لتباحث سبل التعاون في مجالي المبادرة الخاصة والتكوين المهني.ودعا الحمامي، خلال هذا اللقاء الذي حضرته كاتبة الدولة للتكوين المهني والمبادرة الخاصة، إلى العمل على تسهيل الاجراءات الادراية التي من شانها أن تكون حاجزا امام تمويل وتركيز المشاريع الخاصة.كما أكد على أهمية التركيز على الاستدامة في وضع برامج التعاون بين الطرفين، وذلك لضمان النجاعة وافضل النتائج، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على توفير كل الحوافز والتشجيعات لفائدة الشباب لحثهم على بعث مشاريعهم الخاصة، إضافة إلى تطوير الاطار المؤسساتي والقانوين في مجال المبادرة الخاصة.