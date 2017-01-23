كاتب الدولة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج: ملف التونسيين المفقودين في إيطاليا سجل تقدما وقريبا إجراء مشاورات جديدة مع الجانب

وأضاف عيارة في تصريح صحفي، على هامش إشرافه بمدينة طبلبة في ولاية المنستير، على موكب رسمي لتلاوة فاتحة الكتاب على أرواح شهداء معركة 23 جانفى 1952، أنّه تم ضبط قائمة للمفقودين التونسيين في ايطاليا والتي تعدّ بين 502 و509 شخص، مؤكدا أن إحداث بنك جديد للجينات في ايطاليا سيمكن من التحقق من عدد من الهويات التي ظلت إلى حدّ الآن مشكوك في انتماء أصحابها إلى تونس .
وقال كاتب الدولة إنّ الحلّ الأمثل للحدّ من الهجرة السرية، ولتثبيت الناس في مناطقهم، التسريع في التنمية بمختلف مناطق البلاد، مبينا أنه من واجب حكومة الوحدة الوطنية العمل على تعزيز إسهام التونسيين بالخارج، الذين يمثلون 12 في المائة من الشعب التونسي، في التنمية الجهوية والمحلية، من خلال تشجيعهم على الاستثمار في بلادهم، وخصوصا في مناطقهم الاصلية.
Publié le:2017-01-23 18:40:23