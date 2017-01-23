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Politique

كاتب الدولة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج: ملف التونسيين المفقودين في إيطاليا سجل تقدما وقريبا إجراء مشاورات جديدة مع الجانب

Lundi 23 Janvier 2017
بــاب نــات - أفاد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج، رضوان عيارة، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل تقدم في ملف التونسيين المفقودين في ايطاليا، معلنا عن زيارة سيؤديها قريبا إلى ايطاليا سيجري خلالها مشاورات حول هذا الملف مع وزارتي الخارجية والداخلية الايطالية.

وأضاف عيارة في تصريح صحفي، على هامش إشرافه بمدينة طبلبة في ولاية المنستير، على موكب رسمي لتلاوة فاتحة الكتاب على أرواح شهداء معركة 23 جانفى 1952، أنّه تم ضبط قائمة للمفقودين التونسيين في ايطاليا والتي تعدّ بين 502 و509 شخص، مؤكدا أن إحداث بنك جديد للجينات في ايطاليا سيمكن من التحقق من عدد من الهويات التي ظلت إلى حدّ الآن مشكوك في انتماء أصحابها إلى تونس .
وقال كاتب الدولة إنّ الحلّ الأمثل للحدّ من الهجرة السرية، ولتثبيت الناس في مناطقهم، التسريع في التنمية بمختلف مناطق البلاد، مبينا أنه من واجب حكومة الوحدة الوطنية العمل على تعزيز إسهام التونسيين بالخارج، الذين يمثلون 12 في المائة من الشعب التونسي، في التنمية الجهوية والمحلية، من خلال تشجيعهم على الاستثمار في بلادهم، وخصوصا في مناطقهم الاصلية.



Publié le:2017-01-23 18:40:23

cadre-b80588c8e09312cad1f776365224b438-2017-01-23 18:40:23
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 137323

Elmejri  (Switzerland)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 19h 19m | Par           
الى المسؤولين على المواطنين التونسيين في الخارج ....ما هي حكاية مصطفى عبد الكبير: العثور على حوالي 220 جثة لتونسيين مشاركين في عمليات القتال بليبيا....هل من توضيح يا حضرة الحكومة ؟؟؟؟



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Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
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RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
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Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
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