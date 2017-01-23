Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Kadhem Essaher - Domene Ala Sadrek  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Partis

''الهيئة التسييرية'' لنداء تونس تقرر طرد حافظ قائد السبسي من الحزب

Lundi 23 Janvier 2017
بــاب نــات - قررت ما يسمى بـ"الهيئة التسييرية" لحركة نداء تونس، في اجتماعها اليوم الإثنين، "طرد حافظ قائد السبسي من الحركة"، وحملت السلطات العليا في البلاد مسؤولية أي تعامل معه باعتباره " ينتحل صفة الممثل القانوني للحزب".
وتوجهت الهيئة التسييرية للحزب، في بيان تلقت (وات) نسخة منه، بـ "نداء إلى كل التونسيات والتونسيين المؤمنين بحركة نداء تونس وبدورها الوطني للوقوف إلى جانب الهيئة التسييرية لتأييد هذا القرار المصيري .. والاستعداد لمساندة التحركات السلمية التي سنقوم بها لاسترجاع الحزب".

وبررت الهيئة التسييرية قرارها بأن حافظ قائد السبسي "ما انفك يقوم بتجاوزات خطيرة ويتعنت في مواصلة تمثيل الحزب دون وجه قانوني وما انجر عن ذلك من مشاكل لمختلف أجهزة وهياكل الحزب ومن مساس بالمصلحة العليا للبلاد" ، وكذلك بسبب "الضرر الناتج عن المساس بصورة تونس في الداخل والخارج وإلحاق الأذى بمؤسسة رئاسة الجمهورية ومحاولة استعمال أجهزة الدولة والحكومة للسيطرة على الحزب وترهيب المناضلين والاستقواء داخل الحزب".
ووقع البيان كل من رضا بالحاج (الممثل القانوني للحزب) وبوجمعة الرميلي (المدير التنفيذي) وخميس قسيلة والناصر شويخ وفوزي معاوية وعبد العزيز القطي (أعضاء الهيئة التسييرية)، وفق ما ورد في نص البيان.
يذكر أن ما يسمى بـ"الهيئة التسييرية" لحزب حركة نداء تونس قد انبثقت عن "لجنة الإنقاذ" التي تشكلت داخل الحزب بهدف حل الأزمة التي تعصف به.
وكانت أعلنت عن تكليف رضا بالحاج بمهمة الممثل القانوني للحزب، ولوحت في الفترة الماضية بطرد المدير التنفيذي للحزب حافظ قايد السبسي (نجل رئيس الجمهورية) من الحزب.



Publié le:2017-01-23 18:31:26

cadre-5b99e4e878f76d2c51b0535194f97219-2017-01-23 18:31:26
    
    
    
    
    





3 de 3 commentaires pour l'article 137321

Langdevip  (France)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 19h 14m |           
البرد , الفقر , غلاء المعيشة , العراء , ذري حافية في البرد , اكواخ طايحة , فساد منتشر

سرقة , خطفة , براكجات ,

الاحزاب تتناقش كان على لكراسي و حب و عشق الاموال , والقضية امتع النداء المقبور صبح

كيف حكايت أم إسيسي والذيب , كيف إلي الشعب التونسي مهتم برشة بالدمالة ولد بجبوج إلي

حطوه وسيلة امتع لعب باش الناس تنسى البرد و حق لفحم و دبوزة الغاز و عشاء الذري

الثورة المباركة الميمونة محقت علي باب والاربعين سارق و عوظتهم

بالجواعة الجدد إلي دينهم الكرسي و النهب و كملوا على الزوالي و صبح الفقير افقر من العهد

البايد

اش عمل التونسي باش يتعاقب 60 عام , والاحزاب متفرهدة عايشة كيف إلي ما ثمة كان هومة

في لبلاد

نحوا بن علي والطرابلية حطوا ما انتن منهم

@langue de vipère

NOURMAHMOUD  (Europe)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 19h 12m |           
يا ناكري الجميل و الكافرين للنعمة لولا أبوه الباجي لما وجد النداء و لما سمع بكم أحد .اتق شر من أحسنت إليه

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 18h 58m |           
نطالب كل حرفيي النجارة بالامتناع مستقبلا عن صناعة الهراوات بكامل الجمهورية مهما كان الثمن مغري .



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h : Sénégal - Algérie
  20h : Zimbabwe - Tunisie
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
- * - * -
- * - * -
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12430,9

  • (19/01)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 2,46876 DT        1$ =2,30433 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/01)   383,6 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137321 22802|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité