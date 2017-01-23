الرئيس قايد السبسي ينفي نية رئاسة الجمهورية بيع سيارة الـ''رولز رويس'' التاريخية

ودعا قايد السبسي، الذي ظهر في الفيديو بجانب السيارة المذكورة، بقصر قرطاج، إلى الابتعاد عن نشر مثل هذه الإشاعات وعدم إلهاء الشعب بـ"مشاكل فارغة"، على حد تعبيره.
وقال في هذا الخصوص "يمكن أن تلومونا على الكثير من الأشياء، لكن الغباء السياسي ليس من بينها ... ومن يريد أن يعاين السيارة فليتفضل".
وأضاف قائلا "إذا لم نستطع الحفاظ على أشياء كهذه فكيف يمكن لنا أن نحافظ على أمن تونس".
يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام تناقلت خبرا مفاده أن رئاسة الجمهورية تعتزم بيع سيارة رئاسية تاريخية من نوع "رولز رويس" (قطع غيار)، وهي سيارة كانت أهدتها ملكة بريطانيا للرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.
Publié le:2017-01-23 19:16:17