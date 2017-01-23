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Politique

الرئيس قايد السبسي ينفي نية رئاسة الجمهورية بيع سيارة الـ''رولز رويس'' التاريخية

Lundi 23 Janvier 2017
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بــاب نــات - فند رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، عبر فيديو نشرته صفحة "هنا قرطاج" الاثنين، ما راج بخصوص اعتزام رئاسة الجمهورية بيع سيارة تاريخية من نوع "رولز رويس"، كانت ملكة بريطانيا "اليزابيت الثانية" أهدتها للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.

ودعا قايد السبسي، الذي ظهر في الفيديو بجانب السيارة المذكورة، بقصر قرطاج، إلى الابتعاد عن نشر مثل هذه الإشاعات وعدم إلهاء الشعب بـ"مشاكل فارغة"، على حد تعبيره.
وقال في هذا الخصوص "يمكن أن تلومونا على الكثير من الأشياء، لكن الغباء السياسي ليس من بينها ... ومن يريد أن يعاين السيارة فليتفضل".
وأضاف قائلا "إذا لم نستطع الحفاظ على أشياء كهذه فكيف يمكن لنا أن نحافظ على أمن تونس".
يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام تناقلت خبرا مفاده أن رئاسة الجمهورية تعتزم بيع سيارة رئاسية تاريخية من نوع "رولز رويس" (قطع غيار)، وهي سيارة كانت أهدتها ملكة بريطانيا للرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.





Publié le:2017-01-23 19:16:17

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2 de 2 commentaires pour l'article 137320

Marzouki Hichem  (Tunisia)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 18h 58m |           
ولك طوززززززز


Nasser Boughanmi  (France)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 17h 30m |           
Si ce journaliste était aussi excellent comme vous le dites, il n'aurait pas publié n'importe quoi.



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Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
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RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
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Ghana 6 2 2 0 0 2
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