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Journaux Economie عزل 29 عون ديوانة نهائيا من بين 100 متهمين بالفساد Lundi 23 Janvier 2017

بــاب نــات - صرح الرئيس المدير العام للديوانة عادل بن حسين، اليوم الإثنين، خلال جلسة برلمانية للإستماع له انه تم عزل 29 عون ديوانة نهائيا من بين 100عون متهمين بالتقصير في العمل وقبول هدايا من طرف المتعاملين مع الديوانة وسوء السلوك والاعتداء بالعنف والتعامل المشبوه مع متعاملين مع مصالح الديوانة .









Publié le:2017-01-23 14:59:33

- صرح الرئيس المدير العام للديوانة عادل بن حسين، اليوم الإثنين، خلال جلسة برلمانية للإستماع له انه تم عزل 29 عون ديوانة نهائيا من بين 100عون متهمين بالتقصير في العمل وقبول هدايا من طرف المتعاملين مع الديوانة وسوء السلوك والاعتداء بالعنف والتعامل المشبوه مع متعاملين مع مصالح الديوانة .

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Rinos Fasoulia (Germany) | Lundi 23 Janvier 2017 à 19h 50m | Par