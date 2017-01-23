Publié le:2017-01-23 14:59:33
عزل 29 عون ديوانة نهائيا من بين 100 متهمين بالفساد
Lundi 23 Janvier 2017
بــاب نــات - صرح الرئيس المدير العام للديوانة عادل بن حسين، اليوم الإثنين، خلال جلسة برلمانية للإستماع له انه تم عزل 29 عون ديوانة نهائيا من بين 100عون متهمين بالتقصير في العمل وقبول هدايا من طرف المتعاملين مع الديوانة وسوء السلوك والاعتداء بالعنف والتعامل المشبوه مع متعاملين مع مصالح الديوانة .
Publié le:2017-01-23 14:59:33
Publié le:2017-01-23 14:59:33
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