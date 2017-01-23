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Economie

عزل 29 عون ديوانة نهائيا من بين 100 متهمين بالفساد

Lundi 23 Janvier 2017
بــاب نــات - صرح الرئيس المدير العام للديوانة عادل بن حسين، اليوم الإثنين، خلال جلسة برلمانية للإستماع له انه تم عزل 29 عون ديوانة نهائيا من بين 100عون متهمين بالتقصير في العمل وقبول هدايا من طرف المتعاملين مع الديوانة وسوء السلوك والاعتداء بالعنف والتعامل المشبوه مع متعاملين مع مصالح الديوانة .




Publié le:2017-01-23 14:59:33

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5 de 5 commentaires pour l'article 137319

Rinos Fasoulia  (Germany)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 19h 50m | Par           
Fathi. Mnasri@ شكرا على التعليق ، والله معك في كل كلمة كتبتها .

Rinos Fasoulia  (Germany)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 19h 48m | Par           
الله يرحم والديك أيها الوزير ، و إن شاء الله تمشي على هذا المسار و تريحنا من هذه الأوباش السراق أصحاب الرشوة . الله لا ترحملهم والدين ، يمصصن دماء المهاجرين

Corruption  (France)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 18h 44m |           
Cher monsieur il faut revoir tout l'effectif de la douane ils sont tous corrompu mal polie salle sur eux
pendant que je faisait ma demande de dédouanement de mes affaire retour définitif
le douanier était entrain d’écouter sur son téléphone le match étoile espérance et qd l’étoile a marqué il les a traité de fils de put devant moi ma femme et une autre tunisienne et une française marie a un tunisien et qui comprend l'arabe
c'est notre pays qui représenter par ces voyous
quel exemple!!!!!
et je ne parle pas de ce qui c'est passe qd ma femme allait paye 125 dt et le caissier n'a jamais voulu lui rendre la monnaie sur 200 dt il a fallu que je hurle au vol pour qu'il ai honte et me le rendre on les balançant sur la vitre devant lui
voila ou en ai maintenant dan ce pays livrer a lui meme

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 18h 27m |           
100عون متهمين بالتقصير في العمل وقبول هدايا من طرف المتعاملين مع الديوانة وسوء السلوك والاعتداء بالعنف والتعامل المشبوه مع متعاملين مع مصالح الديوانة
هل المائة كباش فداء للتغطية على البقية؟ ام هم ممن "يعرف يسرق وما يعرفشي يخبي" فتمت معاقبتهم على ذلك
وماذا عن بقية الفاسدين: هل زاغ عنهم البصر؟ ام وقع التغاضي عنهم؟ ام هم ممن لا يمكن المساس بهم

Fethi Mnasri  (Tunisia)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 17h 07m |           
احلى ما في الامر ....هو قبول هدايا....هدا اما على شرط تكون فلوس كاش ...حتى الشيكات لا .... 100 ديواني هم قطرة في بحر من فساد الادارة التونسية ...صدقوني لو يعزل كل فاسد في تونس لن يبقى احد بطال من المعطاين اصحاب الشهائد العليا و انا اعي جيدا ما اقول ....



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  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
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