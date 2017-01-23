Lundi 23 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-23 14:54:10

- أفادت وزارة الداخلية، بأن وحدات الإدارة الفرعيّة للقضايا الاجراميّة بالشّرطة العدليّة، تمكنت من الكشف عن عصابة مختصّة في سرقة سيارات رباعيّة الدّفع متكوّنة من 8 أشخاص، بعد أن ضبطت أحد أفرادها.وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الإثنين، أن المظنون فيه إعترف بالتّحري معه، بمشاركته بمعيّة بقية أفراد المجموعة في سرقة 20 سيّارة رباعيّة الدّفع، من مناطق الزّهراء وبومهل وبرج السّدريّة والمروج وباردو والكرم والعوينة.وأضافت أنه قام بالإدلال على جميع الأماكن التي تمت منها سرقة السيارات رباعية الدفع، حيث أكد أصحابها أنه تم فعلا الاستيلاء على سيّاراتهم.كما أكدت الوزارة أن العنصر الموقوف، أقر بأنّه والعصابة التي ينتمي اليها ينشطون منذ مدّة، وأنّهم وراء جميع عمليّات سرقة سيّارات معيّنة رباعيّة الدّفع، مشيرة الى أن الأبحاث الأمنيّة ما زالت متواصلة في هذا الإطار.