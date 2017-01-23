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Politique

انشغال لتواصل انتهاك الحرمة الجسدية للمواطنين وتواتر الاعتداء على نشطاء الحراك الاجتماعي (رابطة حقوق الانسان)

Lundi 23 Janvier 2017
بــاب نــات - عبر المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان له اليوم الاثنين عن "انشغاله لتواصل انتهاك الحرمة الجسدية للمواطنين وتواتر الاعتداء على نشطاء الحراك الاجتماعي فضلا عن التردد في حسم ملف المفروزين أمنيا".
ولاحظ المجلس الذي التأم بتونس العاصمة يومي 20 و 21 جانفي الحالي ، أن انتهاك الحرمة الجسدية للمواطنين وصل في بعض الحالات إلى حد الموت داخل مراكز الاحتفاظ مثلما حصل الأمر بالنسبة لأحد المواطنين بسجن المنستير.

واعرب المجلس في ذات البيان عن " قلقه من تواتر الاعتداء على نشطاء الحراك الاجتماعي فضلا عن التردد في حسم ملف المفروزين أمنيا، الأمر الذي دفع بالعديد منهم إلى الدخول في إضراب جوع منذ أيام عديدة ".
من جهة أخرى أشار بيان المجلس الوطني إلى انشغال الرابطة حيال " البطء الواضح في نسق إصدار جملة من القوانين المصيرية لاستكمال تركيز المؤسسات الديمقراطية والهيئات الدستورية والوطنية من ذلك القانون الانتخابي والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والقانون الأساسي الخاص بمقاومة العنف ضد المرأة وهيئة التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال القادمة والأمر الخاص بسير عمل الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب والقانون الأساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والقانون الأساسي لهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة.
واكد المجلس الوطني مساندته لمطالب المفروزين أمنيا وانشغالهم العميق للوضع الصحي للمضربين عن الطعام منهم ودعمه للمدافعين عن بيئة سليمة في عدد من جهات البلاد إضافة إلى التنديد بما تعرض له رئيس فرع باجة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من اعتداء خلال اجتماع المجلس الجهوي من قبل أحد نواب الجهة بمجلس نواب الشعب.
يذكر ان المجلس الوطني بحث خلال اجتماعه جملة من المسائل من بينها المصادقة على تنقيح النظام الداخلي والوثيقة المستقبلية لعمل الرابطة كما تناول أعضاء المجلس نشاط الهيئة المديرة والفروع خلال الفترة الاخيرة وكذلك الوضع المالي للرابطة.



Publié le:2017-01-23 15:35:40

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