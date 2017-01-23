Publié le:2017-01-23 12:23:41
مصطفى عبد الكبير: العثور على حوالي 220 جثة لتونسيين مشاركين في عمليات القتال بليبيا
Lundi 23 Janvier 2017
بــاب نــات - تم العثور على حوالي 220 جثة لعدد من التونسيين المشاركين في عمليات القتال بليبيا موزعة بين صبراطة وسرت اضافة الى اشلاء تعود لتونسيين حسب وثائق وجدت بالمكان استنادا إلى وثائق لأجهزة الأمن الليبية ومعلومات موثوقة لمسؤولين محليين ليبيين وفق ما أفاد به اذاعة تطاوين رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير.
Publié le:2017-01-23 12:23:41
Publié le:2017-01-23 12:23:41
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