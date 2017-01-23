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Politique

وزير الداخلية ينطلق في زيارة عمل إلى مملكة البحرين

Lundi 23 Janvier 2017
بــاب نــات - يؤدي وزير الداخلية الهادي مجدوب بداية من اليوم الاثنين 23 جانفي 2017، زيارة عمل إلى مملكة البحرين بدعوة من نظيره البحريني.

وستكون الزيارة فرصة عمل يتباحث خلالها وزير الداخلية مع نظيره البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة التعاون التونسي البحريني لاسيما في المجال الأمني.



Publié le:2017-01-23 12:09:57

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  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
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