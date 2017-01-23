وزير الداخلية ينطلق في زيارة عمل إلى مملكة البحرين

وستكون الزيارة فرصة عمل يتباحث خلالها وزير الداخلية مع نظيره البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة التعاون التونسي البحريني لاسيما في المجال الأمني.
Publié le:2017-01-23 12:09:57
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