وزير الداخلية ينطلق في زيارة عمل إلى مملكة البحرين

Lundi 23 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-23 12:09:57

- يؤدي وزير الداخلية الهادي مجدوب بداية من اليوم الاثنين 23 جانفي 2017، زيارة عمل إلى مملكة البحرين بدعوة من نظيره البحريني.وستكون الزيارة فرصة عمل يتباحث خلالها وزير الداخلية مع نظيره البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة التعاون التونسي البحريني لاسيما في المجال الأمني.