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Sport

وزيرة شؤون الشباب و الرياضة تواكب افتتاح أشغال الندوة الوطنية الأولى حول الرياضة في الوسط المدرسي

Lundi 23 Janvier 2017
بــاب نــات - واكبت وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني افتتاح أشغال الندوة الوطنية الأولى حول الرياضة في الوسط المدرسي ودورها في مقاومة العنف بحضور وزير التربية ناجي جلول ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي.

واوضحت الوزيرة بالمناسبة أن الوظيفة الأساسية للتربية اليوم هي العمل على تعديل السلوك وفق حاجة نمو التلاميذ وحاجات المجتمع وفلسفته التربوية عن طريق إعادة بناء شخصية الفرد وتعديلها و إثرائها مؤكدة على " أهمية الفرصة التي تعطيها التربية البدنية والرياضة المدرسية لكل تلميذ لممارسة النشاط الرياضي كل حسب قدراته البدنية والفكرية .. ".
وأكدت وزيرة شؤون الشباب والرياضة في بلاغ صادر اليوم " على ضرورة تطوير البنية التحتية خاصة في المناطق الداخلية والمناطق الحدودية حتى تتمكن الرياضة المدرسية من حماية تلاميذ تلك المناطق من الانزلاقات في سلوك ضار كالتدخين والمخدرات والارهاب .. " مشيدة " بدور اللجنة المشتركة بين وزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة التربية واللجنة الوطنية الأولمبية التونسية في دعم القيم الإنسانية للرياضة من خلال مشروع "المدارس الأولمبية" كما أشادت " بدور اللجنة المشتركة بين وزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة التربية في تمكين التلاميذ من ممارسة الأنشطة الرياضية أثناء العطل المدرسية".



Publié le:2017-01-23 16:04:45

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Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
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  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
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