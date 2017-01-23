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Justice

الإبقاء على الإعلامي لطفي لعماري في حالة سراح وأحد أعضاء هيئة الدفاع يوضح

Lundi 23 Janvier 2017
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بــاب نــات - قرر قاضي التحقيق بالمكتب 18 بالمحكمة الإبتدائية بتونس، اليوم الإثنين، الإبقاء على الإعلامي لطفي العماري، بحالة سراح في القضية المتهم فيها على خلفية تصريحاته الإعلامية حول الأحكام القضائية الصادرة في قضية لطفي نقض.

وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أفاد عضو هيئة الدفاع، المحامي عبد الستار المسعودي، بأنه تم اليوم استنطاق الإعلامي لطفي العماري، بحضور قرابة 20 محاميا قدموا إعلامات نيابة للدفاع عنه، وذلك بخصوص تلك التصريحات.

وأوضح المسعودي في هذا السياق أنه "كان من المفترض منذ البداية إحالة لطفي العماري على أنظار التحقيق، وفق أحكام المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، لا حسب احكام الفصل 128 من المجلة الجزائية الذي ينص على انه "يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه، بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار، أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك".

وبين عضو هيئة الدفاع في سياق متصل ان الاعلامي لطفي لعماري لم ينكر ما نسب إليه اليوم وكذلك خلال جلستي الإستماع الماضتين اللتين عقدتا في 28 نوفمبر و5 ديسمبر 2016 واعتبر لعماري أنه "عبر عن ضمير الشعب الذي استنكر هذا القرار القضائي في قضية نقض"، مذكرا بان "رئيس الدولة نفسه قال إنه صدم بهذا الحكم، إلى جانب تبني عديد القضاة لنفس الموقف".
وفي ما يخص اتهام الإعلامي لطفي لعماري باهانته السلطة القضائية ونعتها بالفساد، بين المسعودي ان "المؤسسة القضائية شخصية اعتبارية، كغيرها من مؤسسات الدولة ويمكن أن تتعرض للنقد حتى من منتسبيها من القضاة، بما يجعل الجريمة غير موجودة أصلا"، حسب تصريحه.


اما من الناحية الاجرائية فقد اكد عضو هيئة الدفاع انه "كان على النيابة العمومية التابعة لبنزرت ان تتولى احالة ملف لعماري على التحقيق، باعتبار وجود شركة "كاكتوس برود" المنتجة للبرنامج الحواري الذي وردت فيه تصريحات هذا الإعلامي موجودة في منطقة أوتيك، عوضا عن احالة الملف من قبل النيابة العمومية بتونس"، حسب رأيه .

يشار إلى أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي كان صرح منذ البداية بأن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق قضائي في خصوص تصريحات الصحفي لطفي العمارى حول قضية المرحوم لطفى نقض (المنسق الجهوي لحركة نداء تونس بتطاوين) ، والذى صدر في شأنها حكم إبتدائي بتاريخ 14 نوفمبر 2016 يقضي بعدم سماع الدعوى بالنسبة الى المتهمين بقتله.
وقال السليطي في نفس الإطار " إن تصريحات العمارى أساءت الى القضاء" ، مضيفا أن أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس تعهد بهذا التحقيق.
يذكر أن العمارى قال خلال تدخله في أحد البرامج على قناة الحوار التونسي الخاصة "إن الحكم في قضية لطفى نقض أهان الشعب ?? ... ومؤسسة القضاء ينخرها الفساد يوما بعد يوم وقضية بعد قضية ... القضاء في جزء كبير منه فاسد وموال ومسيس. اليوم رابطات حماية الثورة تقتل والقضاء يطلق السراح"

Publié le:2017-01-23 19:15:37

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17 de 17 commentaires pour l'article 137301

Maxii Melinoss  (Tunisia)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 19h 58m |           
الغراب لا يمثلني قالك ضمير الشعب Loool

Jojo Jojo  (Iraq)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 18h 41m | Par           
اذا حوكم بعدم سماع الدعوى فهو الدليل القاطع ان القضاء فاسد. لانه قال القضاء فاسد و اعطوه الحق في ما قال

Abdallah Arbi  (Tunisia)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 17h 39m |           
Si la justice serait incapable de se défendre ET DE SAUVER SON HONNEUR , que dira t-on alors du pauvre citoyen?

Sly  (Tunisia)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 17h 00m | Par           
الغراب لا يمثلني قالك ضمير الشعب Loool

Libre  (France)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 16h 47m |           
Un pourri defendu par des corrompus des traitres et des laches

Karam Saadaoui  (Tunisia)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 16h 45m |           
أنا من الشعب و " كَرْب الحزين " ما يمثّلنيش !!

Langdevip  (France)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 16h 31m |           
تحية وطنية للمواطن التونسي والاعلامي الكبير لطفي العماري , ألله يحفضوا من الطرابلسية الجدد

والمنافقين باسم الدين والموالين للدواعش

في عهد بن علي قمع الاعلام و كلمت الحق مرفوضة , و بعد الثورة المباركة صبح قمع الاعلام

عندو بتيندة

وحل فمك يغدى لسانك

لطفي العماري من اخر ما تبقى من اعلاميين كلمت الحق في بلاد الثورة المباركة

يعني تونس رجعت لعهد ( بلع ) سكر جلغتك , خلي لبلاد إزق اعليها باللارج , والرجوع لتمديح

كل المخربين والفاسدين والتكفريين و مجاهدين داعش و جهاد النكاح إلي صبحوا إصولوا وي

إجولوا مع قدماء التجمع و تجار الدين من اجل الاموال الوسخة و احتلال تونس والقضاء على

الحرية و كلمت الحق

تحية كبيرة للاعلامي والشوجاع لطفي العماري بطل الاعلام والرجل الصريح و نتمنى كل النجاح

للاعلامي الكبير لطفي لعماري و نترحم على شهداء الوطن من الجيش الوطني والامن والحرس

الوطني إلي ضحوا بارواحهم من اجل وطن عزيز إلي إدافع من اجلو المواطن الاعلامي الكبير

لطفي العماري

تحية وطنية يا لطفي من المواطن زميقري lange de vipère

و تحية وطنية للاعلامي الكبير محمد بو غلاب

HB Carthage Deux KH  (France)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 16h 23m | Par           
شبه صحفي ولا علاقة له بالصحافة هو تافه ومرتزق كمال لطيف بوق الدكتاتورية بإمتياز والله لو حصل عملية سبر للشعب التونسي حول هذا الشخص لوجدت نسبة 98 تكره هذا الغراب السفيه

KhNeji  (Tunisia)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 15h 59m |           
لعماري حسب هيئة الدفاع يعبر عن ضميرالشعب بأي حق تقولون مثل هذا الكلام !!!!؟وتمسحون في الشعب أخطاءكم وجرائمكم؟شخصيا هذا الصحفي الذي نعرف جيدا مواقفه سنوات الجمر لا يمثل الا نفسه أتركوا القضاء يقوم بعمله وتمنيت من اللذين هبوا لمساندة هذا الصحفي كانت لهم نفس الهبة إزاء قضايا أعدل ومع مواطنين يستحقون فعلا المساندة والدعم لكن كيما إقول مثل تونسي الدنيا مع الواقف

Abid_Tounsi  (United States)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 14h 04m |           
الغراب

Fethi Mnasri  (Tunisia)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 13h 32m |           
الوجوه التي تحيط بلطفي انفاق و كانها من كوكب زحل ....و من تلك الوجوه تعرف القضية و تعرف الظالم و المظلوم ....

KhNeji  (Tunisia)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 13h 23m |           
Mr Amari et ses semblables des Azlems cherchent par tout les moyens de crier de faux problèmes...il y'a des procès 1000 fois plus important et1000 plus justes mais personne ne s'y intéresse!!!

KhNeji  (Tunisia)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 12h 14m |           
يا ولله حوال سي لطفي عمرنا ماسمعناك طوال فترة بنعلي تنتقدالقضاء ولا كنت متمسك بحرية التعبير!!! أحشم ياراجل رانا نعرفو كل شيء وإذاكنت ناسي أفكرك

Mongi  (Tunisia)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 12h 10m |           
يقول لطفي العماري في الشريط وهو يتحدّث عن الإرهابيين العائدين : "راهم الناس هاذوما شدّوا 3 سنين قدّام الجيش الروسي والجيش السوري وحزب الله وإيران ؟ كيفاش هاذوما باش نواجهوهم ؟".

توّا الراجل هذا موش ناوي يحشم على روحو ؟ ياخي يستبله في شكون ؟ يستبله في الشعب التونس وإلاّ يستبله في الشعب السوري ؟ يتحدّث عن الشعب السوري وكأنّه لا يملك من أمره شيئا ولم يقم بثورة على الاستبداد وعلى نظام بشار الأسد وجاء الدواعش من تونس وقاموا بثورة بالنيابة عن الشعب السوري وهو لا يدري ؟ وتصدّوا للجيش السوري والجيش الروسي ولحزب الله ولإيران وصمدوا ثلاث سنوات كاملة ؟ توّا هذا يسمّي في روحو مثقّف وصحافي ؟

Mohamed Hedi Yousfi  (Tunisia)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 11h 49m |           
انت اهنت القضاء واطنبت في الموالات وتستحق العقاب ليعتبر امثالك

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 11h 37m |           
سنجد في الصفوف اﻷمامية للدفاع عنه كل الموالين لبن علي وكل المشوهين للثورة والممجدين للنظام البائد
...
ولا غرابة ، ﻷن الثورة كانت متسامحة معهم أكثر من اللازم
وأن الذين إختشوا ماتوا

SecondReish  (Germany)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 11h 34m |           
أما شبيه جايب ولاد حومتو للمحكمة ، يتبورب ؟



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  20h : Sénégal - Algérie
  20h : Zimbabwe - Tunisie
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Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
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