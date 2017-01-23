انتفاع 2471 طالب شغل في سيدي بوزيد ببرنامج ''فرصتي'' إلى حدود بداية شهر جانفي

Lundi 23 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-23 15:03:49

- انطلق في ولاية سيدي بوزيد منذ شهر اكتوبر الماضي تنفيذ برنامج فرصتي الخاص بالتشغيل حيث قامت المصالح المعنية بإنجاز 141 حصة اعلام جماعي لطالبي الشغل المسجلين بالبرنامج والذين فاق عددهم 5200 انتفع بها 2471 طالب شغل الى حدود بداية شهر جانفي الجاري وتمّ إمضاء 796 عقدا معهم منهم أغلبهم من الإناث (516 ) في حين بلغ عدد حاملي الشهادات العليا 557 منتفعا .من جهة اخرى تميزت وضعية سوق الشغل بولاية سيدي بوزيد خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2016 بتراجع عروض الشغل وعمليات التوظيف نتيجة التراجع المسجل في قطاعات الفلاحة والصناعات المعملية والاشغال العامة والنسيج والاكساء وقد بلغت طلبات الشغل غير الملباة الى حدود موفى شهر ديسمبر 8867 طالب شغل منهم 6688 من حاملي الشهادات العليا مسجلة ارتفاعا بـ51 بالمائة.وبلغ عدد عروض الشغل والتربصات المسجلة خلال الثلاثية الاخيرة من السنة الماضية 269 عرضا منها لفائدة حاملي الشهادات العليا في حين وصلت عمليات التشغيل المباشر والادماج اثر نهاية التربص خلال نفس المدة إلى 68 منها 27 لفائدة حاملي الشهادات العليا، أما العقود المبرمة في مختلف برامج التشغيل فقد بلغت 1973 عقدا.وينتفع حاليا 4269 شخصا بمختلف برامج النهوض بالتشغيل منهم 3491 من حاملي شهادات التعليم العالي اما ما يتعلق ببرامج بعث المؤسسات فقد انتفع 371 شابا بحصص اعلام جماعي.ويشار إلى أن نسبة البطالة بولاية سيدي بوزيد تقدر ب17 فاصل 7 مقابل 14 فاصل 8 على المستوى الوطني في حين تصل نسبة العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا 32 فاصل 1 بالمائة.