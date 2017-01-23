Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Kadhem Essaher - Domene Ala Sadrek  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Régions

انتفاع 2471 طالب شغل في سيدي بوزيد ببرنامج ''فرصتي'' إلى حدود بداية شهر جانفي

Lundi 23 Janvier 2017
بــاب نــات - انطلق في ولاية سيدي بوزيد منذ شهر اكتوبر الماضي تنفيذ برنامج فرصتي الخاص بالتشغيل حيث قامت المصالح المعنية بإنجاز 141 حصة اعلام جماعي لطالبي الشغل المسجلين بالبرنامج والذين فاق عددهم 5200 انتفع بها 2471 طالب شغل الى حدود بداية شهر جانفي الجاري وتمّ إمضاء 796 عقدا معهم منهم أغلبهم من الإناث (516 ) في حين بلغ عدد حاملي الشهادات العليا 557 منتفعا .

من جهة اخرى تميزت وضعية سوق الشغل بولاية سيدي بوزيد خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2016 بتراجع عروض الشغل وعمليات التوظيف نتيجة التراجع المسجل في قطاعات الفلاحة والصناعات المعملية والاشغال العامة والنسيج والاكساء وقد بلغت طلبات الشغل غير الملباة الى حدود موفى شهر ديسمبر 8867 طالب شغل منهم 6688 من حاملي الشهادات العليا مسجلة ارتفاعا بـ51 بالمائة.
وبلغ عدد عروض الشغل والتربصات المسجلة خلال الثلاثية الاخيرة من السنة الماضية 269 عرضا منها لفائدة حاملي الشهادات العليا في حين وصلت عمليات التشغيل المباشر والادماج اثر نهاية التربص خلال نفس المدة إلى 68 منها 27 لفائدة حاملي الشهادات العليا، أما العقود المبرمة في مختلف برامج التشغيل فقد بلغت 1973 عقدا.
وينتفع حاليا 4269 شخصا بمختلف برامج النهوض بالتشغيل منهم 3491 من حاملي شهادات التعليم العالي اما ما يتعلق ببرامج بعث المؤسسات فقد انتفع 371 شابا بحصص اعلام جماعي.
ويشار إلى أن نسبة البطالة بولاية سيدي بوزيد تقدر ب17 فاصل 7 مقابل 14 فاصل 8 على المستوى الوطني في حين تصل نسبة العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا 32 فاصل 1 بالمائة.



Publié le:2017-01-23 15:03:49

cadre-d778132dac0481009b6e952e81d16be8-2017-01-23 15:03:49
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137298



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h : Sénégal - Algérie
  20h : Zimbabwe - Tunisie
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
- * - * -
- * - * -
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12430,9

  • (19/01)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 2,46876 DT        1$ =2,30433 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/01)   383,6 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137298 3048|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité