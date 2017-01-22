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Journaux Economie أهالي جمنة يوافقون على مقترح الدولة بخصوص واحات جمنة Dimanche 22 Janvier 2017

بــاب نــات - نظم يوم الأحد 22 جانفي 2017، أهالي جمنة اجتماع عام تشاوري لاختيار أحد الاقتراحات المقدمة من وزارة الفلاحة ووزارة املاك الدولة حول تسوية الوضعية القانونية لهنشير ستيل بجمنة.



وفي تصريح لنفزاوة أف أم، قبيل انعقاد اجتماع الأحد, صرّح الطاهر الطاهري رئيس جمعية حماية واحات جمنة، أنّهم عقدوا اجتماع صباح الخميس 19 جانفي 2017 مع عدد من المسؤولين في وزارة الفلاحة حيث تمت مناقشة مقترح الوزير سمير بالطيب المتمثل في إرساء وحدة تعاضدية للانتاج الفلاحي.



وأفاد طاهر الطاهري أن اجتماعا انعقد مساء الأحد بساحة عامة بجمنة تناول فكرة الحلّ المقترحة من قبل كاتب الدولة لأملاك الدولة والتي قبل بها الأهالي بشبه إجماع على حد تعبيره.

جاء ذلك في تدوينة على صفحته بالفيسبوك في ما يلي نصها :

الآن و بعد انعقاد اجتماع عام بساحة عامة بجمنة تناول فكرة الحلّ المقترحة من قبل السيد كاتب الدولة لأملاك الدولة لقضيّة طال أمدها قضية هنشير جمنة يمكنني التحدث عن الخطوط العامة للحلّ المقترح و الذي قبل به أهالينا في جمنة بشبه إجماع تقريبا.





الحلّ يتمثّل في تكوين شركة مساهمة بين الدولة و مواطني جمنة على أن تكون نسبة الدولة أقلّ من نسبة المواطنين (لنقل مبدئيا 66 – 34 قابلة للنقاش للحط منها إلى 25 في المائة) المواطنين الذين سيشكّلون تعاضدية ( ذات معنوية) تكون شريكا في الشركة المزمع إنشاؤها. يسيّر الشركة مجلس إدارة يتركب من 7 إعضاء 2 منهما يمثلان الدولة (ربما ديوان الأراضي الدولية. تواجد الدولة للرقابة الدّاخليّة دون فرصة تعطيل العمل و تواجد الدولة فيه فائدة للمواطنين أهمها التحصيل على قروض و منح من أجل توسيع المشروع الرئيسي ( قطيع أغنام أو أبقار- معمل تمور- توسعة الهنشير...). بقية الأعضاء الخمس يمثلون أهالينا في جمنة. على أن التعاضدية في إمكانها القيام بمشاريع لحسابها الخاص دون شراكة مع الشركة باعتماد منابها في المرابيح و التي ستستثمرها في الجهة. يمكن للشركة تكوين صندوق اجتماعي تضخّ فيه الدولة منابها من الأرباح أو أنها تعيد استثمار مرابيحها في المنطقة.



يمتدّ العقد مبدئيا 25 أو 30 سنة قابلة للتجديد.



يمكن للعمال علاوة على أجورهم و منحهم ان يتحصلوا على مرابيح.



كراء الأرض لا يمنعنا من التقاضي لإثبات أن الأرض أرضنا و خاصة في جزء 74 هكتار التي رفضت المحكمة تسجيلها أرضا دولية كما أن الطعن في الأرض صاحبة الرسم العقاري المسجلة أكثر من وارد و بإثباتات.



بالمشاريع التي قد ترى النور لن يبقى عاطل عن العمل في جمنة.



لعلّي هكذا شرحت الحلّ المقترح و أرجو أن ينال موافقة كل الداعمين من أبناء تونس الذين توافدوا على الضيعة و لا يزالون و الذين بفضل مساندتهم المطلقة لنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه .















Publié le:2017-01-22 22:42:40

- نظم يوم الأحد 22 جانفي 2017، أهالي جمنة اجتماع عام تشاوري لاختيار أحد الاقتراحات المقدمة من وزارة الفلاحة ووزارة املاك الدولة حول تسوية الوضعية القانونية لهنشير ستيل بجمنة.وفي تصريح لنفزاوة أف أم، قبيل انعقاد اجتماع الأحد, صرّح الطاهر الطاهري رئيس جمعية حماية واحات جمنة، أنّهم عقدوا اجتماع صباح الخميس 19 جانفي 2017 مع عدد من المسؤولين في وزارة الفلاحة حيث تمت مناقشة مقترح الوزير سمير بالطيب المتمثل في إرساء وحدة تعاضدية للانتاج الفلاحي.وأفاد طاهر الطاهري أن اجتماعا انعقد مساء الأحد بساحة عامة بجمنة تناول فكرة الحلّ المقترحة من قبل كاتب الدولة لأملاك الدولة والتي قبل بها الأهالي بشبه إجماع على حد تعبيره.الآن و بعد انعقاد اجتماع عام بساحة عامة بجمنة تناول فكرة الحلّ المقترحة من قبل السيد كاتب الدولة لأملاك الدولة لقضيّة طال أمدها قضية هنشير جمنة يمكنني التحدث عن الخطوط العامة للحلّ المقترح و الذي قبل به أهالينا في جمنة بشبه إجماع تقريبا.الحلّ يتمثّل في تكوين شركة مساهمة بين الدولة و مواطني جمنة على أن تكون نسبة الدولة أقلّ من نسبة المواطنين (لنقل مبدئيا 66 – 34 قابلة للنقاش للحط منها إلى 25 في المائة) المواطنين الذين سيشكّلون تعاضدية ( ذات معنوية) تكون شريكا في الشركة المزمع إنشاؤها. يسيّر الشركة مجلس إدارة يتركب من 7 إعضاء 2 منهما يمثلان الدولة (ربما ديوان الأراضي الدولية. تواجد الدولة للرقابة الدّاخليّة دون فرصة تعطيل العمل و تواجد الدولة فيه فائدة للمواطنين أهمها التحصيل على قروض و منح من أجل توسيع المشروع الرئيسي ( قطيع أغنام أو أبقار- معمل تمور- توسعة الهنشير...). بقية الأعضاء الخمس يمثلون أهالينا في جمنة. على أن التعاضدية في إمكانها القيام بمشاريع لحسابها الخاص دون شراكة مع الشركة باعتماد منابها في المرابيح و التي ستستثمرها في الجهة. يمكن للشركة تكوين صندوق اجتماعي تضخّ فيه الدولة منابها من الأرباح أو أنها تعيد استثمار مرابيحها في المنطقة.يمتدّ العقد مبدئيا 25 أو 30 سنة قابلة للتجديد.يمكن للعمال علاوة على أجورهم و منحهم ان يتحصلوا على مرابيح.كراء الأرض لا يمنعنا من التقاضي لإثبات أن الأرض أرضنا و خاصة في جزء 74 هكتار التي رفضت المحكمة تسجيلها أرضا دولية كما أن الطعن في الأرض صاحبة الرسم العقاري المسجلة أكثر من وارد و بإثباتات.بالمشاريع التي قد ترى النور لن يبقى عاطل عن العمل في جمنة.لعلّي هكذا شرحت الحلّ المقترح و أرجو أن ينال موافقة كل الداعمين من أبناء تونس الذين توافدوا على الضيعة و لا يزالون و الذين بفضل مساندتهم المطلقة لنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه

cadre-dc78a8801aec9db5385cd7863ecbab5a-2017-01-22 22:42:40

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