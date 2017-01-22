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Régions

حجز 1 فاصل 5 كلغ من القنب الهندي وإيقاف مروجين اثنين في منوبة

Dimanche 22 Janvier 2017
بــاب نــات - تمكن أعوان الفرقة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بمنوبة، عشية يوم الأحد، من حجز 1 فاصل 5 كلغ من مادة القنب الهندي على شكل صفائح (زطلة)، والإطاحة بمروّجين اثنين ضبطت بحوزتهما هذه الكمية بحسب ما أفاد به مصدر أمني مسؤول مراسلة (وات) بالجهة.

وأوضح هذا المصدر، أنه على إثر قيام أعوان شرطة النجدة بمراقبة عادية على الطرقات، أشاروا لسائق سيارة من نوع "شيفروليه" بالتوقف إلا أنه لم يمتثل للأوامر مواصلا السير قبل أن يتركها هو ومرافق له ويتحصنا بأحد المنازل بجهة منوبة، مضيفا أنه بإعلام أعوان الفرقة العدلية تمت محاصرة المنزل ومداهمته أين تم حجز كمية المخدرات التي كانت مخبأة بكيس بلاستيكي، ثم إيقاف الشابين.
وبجلب المظنون فيهما اللذين تترواح أعمارهما بين 25 و30 عاما وفق المصدر نفسه، اعترفا باقتنائهما كمية المخدرات من أحد الأشخاص بقيمة تفوق الثمانية آلاف دينار من إحدى المناطق بأحواز العاصمة وقاما بإخفائها في السيارة في انتظار ترويجها.
وأشارالمصدر الامني إلى أنه تم الاحتفاظ بالمظنون فيهما، وهما أصيلا حي التضامن، من أجل ترويج مواد مخدرة مدرجة بالجدول "ب" في ما يتواصل التحقيق للتعرف على الطرف الرئيسي صاحب البضاعة.



Publié le:2017-01-22 20:20:25

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1 de 1 commentaires pour l'article 137291

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 21h 09m |           
تفاديا للمتاجرة والتهريب والسجن والتأهيل...الكرة في ملعب البرلمان

http://www.rts.ch/info/regions/berne/8285673-du-cannabis-vendu-en-toute-legalite-a-la-reitschule-a-berne.html


http://www2.shn.ch/region/kanton/2017-01-19/die-krux-mit-dem-cannabis


Haut lieu de la culture alternative bernoise, la Reitschule vend désormais du cannabis, et ce en toute légalité. L'explication? Le produit proposé contient un taux de THC inférieur à 1%, la limite imposée par la loi.
Depuis près d'une semaine, les clients de la Reitschule, située en plein coeur de la ville de Berne, peuvent se procurer du cannabis dans deux restaurants et bars de l'établissement.

L'idée est de proposer une alternative au trafic qui sévit juste à côté du centre alternatif. Le collectif qui gère les lieux entend également éviter la consommation de produits parfois dangereux car coupés avec d'autres substances, explique-t-il.
Peu de THC, beaucoup de cannabidiol
Cette initiative est autorisée par la loi suisse tant que le taux de THC, substance psychotrope présente dans la plante, ne dépasse pas 1%. Une limite respectée par la Reitschule.
En contrepartie, l'établissement offre un produit très riche en cannabidiol (CBD). Egalement présente dans le cannabis, cette substance provoque une sensation relaxante tout évitant les effets du THC.



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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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