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Journaux Régions حجز 1 فاصل 5 كلغ من القنب الهندي وإيقاف مروجين اثنين في منوبة Dimanche 22 Janvier 2017

بــاب نــات - تمكن أعوان الفرقة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بمنوبة، عشية يوم الأحد، من حجز 1 فاصل 5 كلغ من مادة القنب الهندي على شكل صفائح (زطلة)، والإطاحة بمروّجين اثنين ضبطت بحوزتهما هذه الكمية بحسب ما أفاد به مصدر أمني مسؤول مراسلة (وات) بالجهة.



وأوضح هذا المصدر، أنه على إثر قيام أعوان شرطة النجدة بمراقبة عادية على الطرقات، أشاروا لسائق سيارة من نوع "شيفروليه" بالتوقف إلا أنه لم يمتثل للأوامر مواصلا السير قبل أن يتركها هو ومرافق له ويتحصنا بأحد المنازل بجهة منوبة، مضيفا أنه بإعلام أعوان الفرقة العدلية تمت محاصرة المنزل ومداهمته أين تم حجز كمية المخدرات التي كانت مخبأة بكيس بلاستيكي، ثم إيقاف الشابين.

وبجلب المظنون فيهما اللذين تترواح أعمارهما بين 25 و30 عاما وفق المصدر نفسه، اعترفا باقتنائهما كمية المخدرات من أحد الأشخاص بقيمة تفوق الثمانية آلاف دينار من إحدى المناطق بأحواز العاصمة وقاما بإخفائها في السيارة في انتظار ترويجها.

وأشارالمصدر الامني إلى أنه تم الاحتفاظ بالمظنون فيهما، وهما أصيلا حي التضامن، من أجل ترويج مواد مخدرة مدرجة بالجدول "ب" في ما يتواصل التحقيق للتعرف على الطرف الرئيسي صاحب البضاعة.







Publié le:2017-01-22 20:20:25

- تمكن أعوان الفرقة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بمنوبة، عشية يوم الأحد، من حجز 1 فاصل 5 كلغ من مادة القنب الهندي على شكل صفائح (زطلة)، والإطاحة بمروّجين اثنين ضبطت بحوزتهما هذه الكمية بحسب ما أفاد به مصدر أمني مسؤول مراسلة (وات) بالجهة.وأوضح هذا المصدر، أنه على إثر قيام أعوان شرطة النجدة بمراقبة عادية على الطرقات، أشاروا لسائق سيارة من نوع "شيفروليه" بالتوقف إلا أنه لم يمتثل للأوامر مواصلا السير قبل أن يتركها هو ومرافق له ويتحصنا بأحد المنازل بجهة منوبة، مضيفا أنه بإعلام أعوان الفرقة العدلية تمت محاصرة المنزل ومداهمته أين تم حجز كمية المخدرات التي كانت مخبأة بكيس بلاستيكي، ثم إيقاف الشابين.وبجلب المظنون فيهما اللذين تترواح أعمارهما بين 25 و30 عاما وفق المصدر نفسه، اعترفا باقتنائهما كمية المخدرات من أحد الأشخاص بقيمة تفوق الثمانية آلاف دينار من إحدى المناطق بأحواز العاصمة وقاما بإخفائها في السيارة في انتظار ترويجها.وأشارالمصدر الامني إلى أنه تم الاحتفاظ بالمظنون فيهما، وهما أصيلا حي التضامن، من أجل ترويج مواد مخدرة مدرجة بالجدول "ب" في ما يتواصل التحقيق للتعرف على الطرف الرئيسي صاحب البضاعة.

cadre-5d526fb918c9c40320418e094ed73809-2017-01-22 20:20:25

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