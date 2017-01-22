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Journaux Régions 29 حافلة مستعملة تعزز بداية من فيفري 2017 أسطول شركة النقل بالساحل (أنيس غديرة) Dimanche 22 Janvier 2017

بــاب نــات - أفاد وزير النقل، أنيس غديرة، اليوم الاحد، بالوردانين في تصريح صحفي على هامش إحياء ذكرى أحداث 22 جانفى 1952، أنّ 29 حافلة مستعملة يتم حاليا شحنها ستدعم بداية من فيفري المقبل أسطول شركة النقل بالساحل.



وأوضح أنّ هذه الحافلات المستعملة من شأنها المساهمة في تعزيز قدرة شركة النقل بالساحل، خاصة على مستوى النقل المدرسي والجامعي، مؤكدا أنّ تجربة استخدام حافلات مستعملة أثبتت نجاعتها في عدة مدن وشركات.

وأعلن الوزير، من جهة أخرى، أنّه سيتم بداية من شهر ماي 2017، وضمن صفقة إطارية، تعزيز أسطول الشركة بحافلات جديدة من شأنها تقديم خدمات أفضل إلى المواطن، وفق قوله.

كما أفاد وزير النقل أنه تم الانطلاق في انجاز الدراسات المتعلقة بإحداث محطة للنقل البري متعدد الوسائط بمدينة المنستير علاوة على برمجة مشروع ربط مدينة جمال بمترو الساحل.







Publié le:2017-01-22 19:41:12

- أفاد وزير النقل، أنيس غديرة، اليوم الاحد، بالوردانين في تصريح صحفي على هامش إحياء ذكرى أحداث 22 جانفى 1952، أنّ 29 حافلة مستعملة يتم حاليا شحنها ستدعم بداية من فيفري المقبل أسطول شركة النقل بالساحل.وأوضح أنّ هذه الحافلات المستعملة من شأنها المساهمة في تعزيز قدرة شركة النقل بالساحل، خاصة على مستوى النقل المدرسي والجامعي، مؤكدا أنّ تجربة استخدام حافلات مستعملة أثبتت نجاعتها في عدة مدن وشركات.وأعلن الوزير، من جهة أخرى، أنّه سيتم بداية من شهر ماي 2017، وضمن صفقة إطارية، تعزيز أسطول الشركة بحافلات جديدة من شأنها تقديم خدمات أفضل إلى المواطن، وفق قوله.كما أفاد وزير النقل أنه تم الانطلاق في انجاز الدراسات المتعلقة بإحداث محطة للنقل البري متعدد الوسائط بمدينة المنستير علاوة على برمجة مشروع ربط مدينة جمال بمترو الساحل.

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