29 حافلة مستعملة تعزز بداية من فيفري 2017 أسطول شركة النقل بالساحل (أنيس غديرة)

وأوضح أنّ هذه الحافلات المستعملة من شأنها المساهمة في تعزيز قدرة شركة النقل بالساحل، خاصة على مستوى النقل المدرسي والجامعي، مؤكدا أنّ تجربة استخدام حافلات مستعملة أثبتت نجاعتها في عدة مدن وشركات.
وأعلن الوزير، من جهة أخرى، أنّه سيتم بداية من شهر ماي 2017، وضمن صفقة إطارية، تعزيز أسطول الشركة بحافلات جديدة من شأنها تقديم خدمات أفضل إلى المواطن، وفق قوله.
كما أفاد وزير النقل أنه تم الانطلاق في انجاز الدراسات المتعلقة بإحداث محطة للنقل البري متعدد الوسائط بمدينة المنستير علاوة على برمجة مشروع ربط مدينة جمال بمترو الساحل.
Publié le:2017-01-22 19:41:12
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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