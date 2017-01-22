احباط 9 عمليات تهريب خلال عملية أمنية لوحدات اقليم الحرس الوطني بقابس

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-22 12:59:14

- قامت وحدات إقليم الحرس الوطني بقابس، يوم أمس السبت، بحملة أمنية أسفرت عن إحباط 9 عمليات تهريب وحجز لبضائع مختلفة و5 وسائل نقل قدرت قيمتها الجملية بأكثر من 256 ألف دينار، حسب ما أفاد به مصدر امني لمراسل (وات) بالجهة.وأوضح ذات المصدر أنه "من بين المحجوزات 129 رأسا من الخرفان من سلالة أجنبية، و2000 علبة سجائر، وحوالي 137 كلغ من تبغ الشيشة (المعسل)، و306 قطع من الملابس والأحذية".واضاف ان "أعوان الحرس الوطني، قاموا بإيقاف 5 أشخاص مفتش عنهم، وسيارة محل سرقة، بالاضافة الى تحرير 170 محضرا ومخالفات مرورية مختلفة"، واشار الى انه "تم من جهة اخرى، الاحتفاظ بمهرب عمد الى رش رئيس مركز الحرس الوطني بوذرف بالبنزين".