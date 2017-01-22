Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Farid - 7abeto Laken  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Politique

انطلاق أشغال المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل

Dimanche 22 Janvier 2017
بــاب نــات - انطلقت، صباح الأحد، أشغال المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل تحت شعار "الولاء لتونس الوفاء للشهداء والاخلاص للعمال" .

وسجلت الجلسة الافتتاحية، المنعقدة بحضور واسع ناهز 7000 آلاف مشارك بين نقابيين و120 ضيفا ممثلا عن منظمات وطنية ونقابات عربية ودولية وممثلي الرباعي الراعي للحوار الوطني وشخصيات مستقلة، بالخصوص مشاركة سفير فلسطين وفدوى البرغوثي زوجة الأسير مروان البرغوثي وممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اسماعيل الجنيدي نيابة عن القائد الأسير أحمد سعادات.
وقال نائب رئيس المؤتمر وكاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، فاروق العياري، إن الاتحاد يبقى خيمة للجميع، وفيا لدماء الشهداء وفي خدمة الوطن والشغالين، وكانت منظمة نقابية بامتياز تعنيها مصلحة النقابيين كما تعنيها مصلحة تونس، مبرزا أن مؤتمرات الاتحاد مثلت دائما حدثا دوليا.
وينتظر أن يلتحق لأول مرة العنصر النسائي بتركيبة المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي الذي سيغادره، كل من الأمين العام حسين العباسي، والأمينين العامين المساعدين المولدي الجندوبي وبلقاسم العياري الذين سيتم تكريمهم في ختام حفل الافتتاح.
وترشح لعضوية المكتب التنيفذي للاتحاد الذي يضم 13 عضوا ، أربعون مترشحا، موزعين على قائميتين رئيسيتين الأولى أطلق عليها "قائمة الوفاق الوطني" يترأسها نور الدين الطبوبي والثانية يترأسها قاسم عفية.
وتتوزع أشغال المؤتمر خلال الأيام القادمة على 5 لجان أعضاؤها من النقابيين غير المترشحين في المؤتمر؛ وهي لجنة الفرز وفحص النيابات (31 عضوا) و لجنة اللائحة العامة (15 عضوا) ولجنة اللائحة الداخلية ( 15 عضوا) ولجنة اللائحة المهنية (16 عضوا) ولجنة العلاقات الدولية والصراع العربي الصهيوني (16 عضوا).
وعمت أجواء احتفالية أرجاء القبة، رفع خلالها النقابيون شعارات تمجد الاتحاد ونضالاته وشهداء الحركة النقابية منها " لا نهضة ل انداء اتحاد الشهداء" و" الشعب يريد تجريم التطبيع " والشعب يريد تحرير فلسطين" و "بالروح بالدم نفديك يا اتحاد".

ويشار إلى أن تعزيزات أمنية كبيرة تؤمن محيط قبة المنزه منذ الصباح الباكر.


































Publié le:2017-01-22 13:42:59

cadre-f5bfe8cdd59a556814f91c7015a8884d-2017-01-22 13:42:59
    
    
    
    
    





6 de 6 commentaires pour l'article 137280

Langdevip  (France)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 16h 21m |           
شكرا باب النات و تحية لكم

فعلا الاتحاد التونسي للشغل رمز من رموز تونس والنظال الوطني من عهد محمد علي الحامي و

حشاد حتى للاخ العزيز حسين العباسي

نظال الاتحاد الساهر على استقال الوطن العزيز ضد المستعمر الغادر و القمع الاخواني القاتل

و ازلام النهضة اصدقاء و عملاء بني صهيون والامبريالية , و كذالك المؤقت عميل و زلم دول

عدوة للوطن الحبيب مثل قذر و بني عثمان والام امريكة المخترع الاول لداعش و اصدقاء سوريا

والمخربين للعالم العربي

تحية وطنية لاتحاد العام التونسي للشغل الصامد ضد الاستعمار والخوانجية التكفريين اصحاب

الجلابة والصندال بوصبع لانشاء دولة الخلافة في دولة الحبيب



رموز تونس

العلم الوطني

الجيش الوطني

الامن الوطني

الاتحاد العام التونسي للشغل

تحيا تونس والشعب التونسي العظيم ابو الثوراة والرجولة , تحية لابناء بنقردان إلي صنعوا الثورة

و قهروا الدواعش مع الجيش والامن والتاريخ لا يرحم و يبقوا للاجيال و هذية تونس و تبقى

تونس من بنزرت لبنقردان

تحية لاتحاد الشغل والغالين من ساحت محمد علي حتى للصحراء بلاد النخيل

تونس , تونس

Libre  (France)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 15h 26m |           
Ugtt =cretins=traitres=corrompus=utica=faineants=incompetents.=cancer tunisien

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 13h 06m |           
الرّجاء الحفاظ على الأمانة: فهذا المقال : "منقول عن الأستاذ النقابي السابق منير الجامعي"

يا توانسة فيقوووووو...لا جدوى ا من لانتخابات بالاتحاد العام التونسي للشغل لأنّ الأمر محسوم قبل البداية، والسماسرة سينتصرون على الشرفاء والنزهاء داخل المنظمة التي سقاها حشّاد بدمه ودنّسها كلّ من جراد والسحباني والعباسي بالفساد... وقدّمتُ لكم التشكيلة التي ستفوز أو بالأحرى وقع تزكيتها منذ شهر تقريبا، وأراهن على ذلك،) نور الدين الطبوبي / بوعلي المباركي / حفيظ حفيظ / سامي الطاهري/ سمير الشفي / محمد المسلمي / عبد الكريم جراد/ أنور بن قدور / كمال سعد)
أمّا النيابات فإنّها توزّع بطريقة حقيرة جدّا فيها من السمسرة ما فيها السرقة والتلاعب... ذلك:
1- احتساب النواب تمّ على قاعدة كسرية 1/ 900، أي على كل 900 منخرطا يقع انتخاب نائب واحد ( مثال جندوبة في مستوى التعليم الثانوي تضم 06 نقابات أساسية أي ما يقارب 1900 منخرطا، ممّا يعني أنه يقع انخاب نائبين من بين 42 نقابيا، ولكن كيف؟
2- وقع ترتيب النقابات الستّ حسب عدد المنخرطين فكانت جندوبة المدينة أوّلا، ثم غارالدماء ولكنهم أضافوا إلى قائمة بوسالم 04 منحرطين، منهم من هو ميّت ومنهم من تحصّل على نقلة خارجيّة ليقع إقصاء غارالدماء، وهذا ما يقع في كل الجهات تقريبا...
3- وقع انتخاب واحد على 7 أعضاء، وهذا الانتخاب لا يخلو من التآمر والتحالف والتوصيات، إذ كان من المتوقع أن يُنتخب لقيط الاتحاد الجديد السمسار الكبير الكاتب العام للنقابة الأساسية بجندوبة حسب توصيات المكتب التنفيذي، لكنّ النقابيين تحالفوا ضدّه وأقصوه ممّا جعله يلازم الفراش قرابة أربعة أيام...
4- أما الذين سيحضرون في الافتتاح فقط (دورهم البسملة والحمدلة والتصفيق...) فعددهم قرابة 4000 من بين أكثر من 26000 نقابي، ويختارهم المكتب التنفيذي الجهوي بمقياس موضوعي جدا: الولاء، والطاعة، واللون السياسي، والانتماء الحزبي، والقدرة على التصفيق ورفع الشعارات وعدم التدخل أو الرفض أو التعبير... (نستثني من هؤلاء بعض النقابيين الشرفاء...)
5- التدليس والتلاعب بمحاضر الحالة المدنية لأشباه النقابيين لا تتجاوز أقدميتهم السنة أو السنتين، والحال أنّ النظام الداخلي في فصله 29 ينصّ على أنّه يجب أن يكون المترشح متحمّلا المسئولية النقابية لمدة لا تقلّ عن أربع سنوات كاملة متوالية أو كان تحمّلها لمدة لا تقل عن خمس سنوات كاملة... وذلك لتمكينهم من الترشّح لنقابات جهويّ واتحادات محليّة...
== كلّ ذلك أدّى إلى تصحّر العمل النقابي في ظلّ الإقصاء الذي تعرّض إليه الشرفاء من جهةٍ، والتّوريث للأزلام والفاسدين والسماسرة الذين لا ببدون إلاّ الطاعة والولاء من جهة أخرى... وهو السبيل الوحيد للترقّي في سلم النضال والبقاء في الاتحاد... أمّا من ويُعارض فلجنة النظام بانتظاره

Mandhouj  (France)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 12h 35m |           


حال و أحوال .. تونس 2017 ، إلى أين ؟ 


نعم  2016 كان عام  حرب شقوق انهكت العمل الحكومي ، و عصفت بحكومة الصيد .. 2016 تناول خلاله  الإعلام  قضايا مصيرية، الحرب على الفساد ، الفساد الذي ينخر البنوك .. الفساد الذي  ينخر المنظومات  العمومية .. كوارث طبيعية في عديد المدن برهنت عن سوء تصرف فادح من طرف المسؤولين  عن عديد القطاعات و  المصالح  العمومية .. عجز في الميزانية فاق المتوقع .. تضخم معلن و حقيقة معاشية للمواطن  مرة أمر من نسبة التضخم المعلن .. 2016 سنة تجريم الاحتجاجات ، قرقنة ،
القصرين .. هجوم الحكومة على تجربة جمنة في  الاستثمار التشاركي و لولا  تصدي المجتمع المدني و بعض الأحزاب السياسية ، لعصف بتلك التجربة و بالقائمين عليها  ... يمكن أن نعدد كثير من السلبيات .. لكن يبقى صمود المجتمع في مواصلة دفع المسار الديمقراطي أكبر إيجابية ننهي بها 2016. لا للإنقلاب على الدستور كان أيضا شعار المواطن و كل الأحرار كامل 2016. التحديات الاجتماعية و التنموية لا تزال فارضة نفسها ، و كلنا نعلم أنه ليس وعود  ندوة الاستثمار الدولي تونس
2020 ، و ليس إلتزام الشركات البترولية بالمساهمة في التنمية و التشغيل ، ما سيدفع لحلحلة الأمور ،  بتروفاك خير دليل ..  من الرباعي نمر لحكومة "وحدة وطنية" في اطار وثيقة قرطاج .. ما راعنا إلا و الكثير من الذين امضوا على وثيقة قرطاج ، خرجوا من صف المساندة للحكومة و منهم من صوت  ضد الميزانية ..


ندخل 2017 بدعم سياسي  ضعيف  للحكومة ، بدعم سياسي يساوم على الحكومة و ينظر للمصالح الحزبية و  يفكر في المستقبل مع نسيان اليوم التونسي (الحاضر).. ندخل 2017  بميزانية لا ترقى لتكون في مستوى التحديات ، خاصة منها توفير الامكانيات لمحاربة الفساد الذي ينخر العلاقات بين المواطن و الادارة و ينخر جل عمليات الدورة الاقتصادية و الاستثمارية (تهرب ضريبي و جبائي ، شبكات تهريب العملة الصعبة ، شبكات التهريب و لوبيات الاقتصاد الموازي  ،...). محاربة الفساد تستوجب
دولة قوية ذات حكومة واقفة على مصالح الشعب ..


 دون إستكمال المسارات العالقة الدستوري منها و التاريخي (عدالة انتقالية/مصالحة وطنية في جانبها الاقتصادي-المالي  و  في جملتها ، من قضائي و رد إعتبار لضحايا الديكتاتورية، مع  عقد وطني أن لا رجعة للوراء)، دون ذلك لا يمكن أن تكون لنا دولة قوية و حكومة قادرة على الفعل . لا يمكن تحديد أولويات سياسات حكومية  في إطار مسار تحقيق أهداف الثورة. دون دولة مستكملة لكل توازناتها السياسية و القضائية (دستور بكامل هيئاته و محاكمه و نظمه و مستحقاته،  على رأسها
المحكمة الدستورية، نظام اللامركزية، الانتخابات المحلية -الاقليمية و البلدية). لا يمكن تنفيذ سياسات و خيارات تقدمية في اطار  وعاء  نظمي تبين أنه محدود الإيجابية (المركزية). في إطار هكذا رؤية و بمناسبة حلول العام الاداري الجديد اتمنى لبلدي  تونس الخير و أن تكون للحكومة الجرأة الكافية لإستكمال كل ما هو عالق من مستحقات الثورة و الدستور . ليتحقق هذا أعتقد  أن هناك خريطة طريق و طريقة عمل لا يمكن أن نحيد عنهما :


- التحلي (كل المجتمع السياسي ) بروح الحوار و الديمقراطية ، و الانفتاح على الآخر ، و توفر عقيدة القطع مع آليات الديكتاتورية ،
- تكريس الحوار الوطني و الدفع لتوافق أوسع ،
- العمل الجاد لإستكمال المسار الدستوري(هيئات و اللامركزية) و الانتخابي (الانتخابات المحلية)،
- توفير أكثر إمكانيات مادية و بشرية لمحاربة الفساد ، و تفعيل آليات أكثر إيجابية،
- الاهتمام أكثر أكثر  أكثر بالصحة العمومية في المستشفيات العمومية و خارج المستشفيات (المحيط الملوث)، و كل الجهات تعاني الأمرين ، خاصة مدن الحوض المنجمي ، قابس ، صفاقس ، ... هذا التحدي يجب أن نربحه ، المجتمع المريض و المهدد في صحته لا يمكن أن ينتج ، لا يمكن أن يتقدم ، و سيكون هناك تداعيات على صحته النفسية.. الصحة النفسية لأي مجتمع يجب أن تكون هي الاهتمام الأول لأي حكومة ...
- تدعيم منظومة الشفافية و المراقبة الديمقراطية و الاجتماعية،
- الطفولة و الشباب .. تدعيم الاهتمام ضرورة الضرورات .. إنه المستقبل ، 
- البداية في التأسيس المنوال تنموي جديد ينمي لدى المواطن حب المشاركة في خلق الثروة . القطاعي الفلاحي مفتوح و جاهز ليحتوي من الآن  المنوال الجديد ، فرصة يجب أن لا  نضيعها .. لا كرامة بدون أرض ، لا ديمقراطية بدون أرض ، قالها من قبل كبار ، و صدقوا فيما قالوا.
- وضع المرأة في قطب عملية التغيير (مسار   تحقيق أهداف الثورة)، تمكينها من المشاركة السياسية و العمل الجمعياتي  أكثر .. و هذا لا يتحقق ما دامت المساواة غائبة .


رغم كل السلبيات التي تحيط بالاداء الحكومي، رغم محاولات الإنقلاب على الدستور  من عدة أطراف ، أبقى واثق في قدرة الشعب في التصدي  و في دفع الحكومة لتكون أكثر جدية في  محاربة الفساد . رغم التهديدات  الداخلية و الخارجية . أبقى شخصيا كلي أمل في أن تأخذ تونس طريق التغيير من أجل المواطن، من أجل الانسان.

KhNeji  (Tunisia)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 12h 31m |           
قداش ثم إستبلاه للشعب في هالبلاد!!! توى جماعة الإتحاد رافعين شعار لانهضةولانداء طيب هذاشيء هايل وكل الأوفياء موافقين لكن زادة ماذابينا إزيدوالجبهةوالوطد إللي عملوماعملو حتى أصبح الإتحاد رهن إشارتهم أرجوكم يكفي من إستبلاه الناس وأحترموا ذكاء الآخرين

MOUSALIM  (Tunisia)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 11h 36m |           
لا خوف من القيادة الجديدة للاتحاد فكل أعضاء الجسد الرئيسية هي تحت السيطرة وبين أيادي أمينة ولا يمكن اختراقها كقرطاج والقصبة واتحادي العمال ورجال الأعمال وكل الذين شملهم المسؤول الكبير بالاستقبال في زقاق القصر وكل الذين يتابعهم المقيم العام بالرعاية والاهتمام .



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h : Cameroun - Gabon
  20h : Guinée Bissau - Burkina Fasso
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Cameroun 4 2 1 1 0 1
Gabon 2 2 0 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
- * - * -
- * - * -
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12430,9

  • (19/01)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 2,46876 DT        1$ =2,30433 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/01)   383,6 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137280 9842|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires