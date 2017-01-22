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Régions

صفاقس: حجز 50 كلغ من الزطلة

Dimanche 22 Janvier 2017
بــاب نــات - تمكن اعوان الامن بمعتمدية بئر علي بن خليفة من ولاية صفاقس فجر اليوم الاحد من حجز حوالي 50 كيلوغراما من مادة القنب الهندي (مخدر الزطلة) كانت على متن شاحنة بالطريق الرئيسية رقم 1 الرابطة بين بئر علي بن خليفة ومدينة صفاقس، وفق ما اكده مصدر امني مسؤول بمنطقة صفاقس الجنوبية لمراسلة (وات) بالجهة.

واوضح المصدر ذاته ان "الكمية المحجوزة كانت مخبأة داخل صهريج الشاحنة"، مشيرا الى انه "تم، بالتنسيق مع الفرق الامنية بقفصة وبن قردان (ولاية مدنين)، القبض على شخصين اخرين متورطين في ذات العملية، وذلك بالاضافة الى سائق الشاحنة".





Publié le:2017-01-22 10:53:51

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1 de 1 commentaires pour l'article 137279

MOUSALIM  (Tunisia)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 11h 17m |           
على القضاء والمجتمع المدني متابعة كل الكميات المصادرة من المخدرات بكل شفافية حتى لا تروج من جديد بغير المهربين فمسالك الترويج تحظى بحصانة تستوجب التفكيك وكشفها للعموم كما حصل في تجارة الجنس من كوادر أمنية فتحية لكل من خير الانتماء لفريق هابيل ليحول تونس لمدينة جميلة ومدهشة .



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  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
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