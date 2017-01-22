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Journaux Régions صفاقس: حجز 50 كلغ من الزطلة Dimanche 22 Janvier 2017

بــاب نــات - تمكن اعوان الامن بمعتمدية بئر علي بن خليفة من ولاية صفاقس فجر اليوم الاحد من حجز حوالي 50 كيلوغراما من مادة القنب الهندي (مخدر الزطلة) كانت على متن شاحنة بالطريق الرئيسية رقم 1 الرابطة بين بئر علي بن خليفة ومدينة صفاقس، وفق ما اكده مصدر امني مسؤول بمنطقة صفاقس الجنوبية لمراسلة (وات) بالجهة.



واوضح المصدر ذاته ان "الكمية المحجوزة كانت مخبأة داخل صهريج الشاحنة"، مشيرا الى انه "تم، بالتنسيق مع الفرق الامنية بقفصة وبن قردان (ولاية مدنين)، القبض على شخصين اخرين متورطين في ذات العملية، وذلك بالاضافة الى سائق الشاحنة".











Publié le:2017-01-22 10:53:51

- تمكن اعوان الامن بمعتمدية بئر علي بن خليفة من ولاية صفاقس فجر اليوم الاحد من حجز حوالي 50 كيلوغراما من مادة القنب الهندي (مخدر الزطلة) كانت على متن شاحنة بالطريق الرئيسية رقم 1 الرابطة بين بئر علي بن خليفة ومدينة صفاقس، وفق ما اكده مصدر امني مسؤول بمنطقة صفاقس الجنوبية لمراسلة (وات) بالجهة.واوضح المصدر ذاته ان "الكمية المحجوزة كانت مخبأة داخل صهريج الشاحنة"، مشيرا الى انه "تم، بالتنسيق مع الفرق الامنية بقفصة وبن قردان (ولاية مدنين)، القبض على شخصين اخرين متورطين في ذات العملية، وذلك بالاضافة الى سائق الشاحنة".

cadre-23d946fd3f88c22b5c8f5ef0c07897f5-2017-01-22 10:53:51

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