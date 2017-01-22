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ناجي جلول: التاريخ سيدرس بصفة مختلفة في كلّ منطقة، حسب تاريخها

Dimanche 22 Janvier 2017
بــاب نــات - أعلن وزير التربية، ناجي جلول، أنّ وزارته ستشرع بداية من السنة الدّراسية المقبلة، 2017-2018، في تنفيذ برنامج لتدريس تاريخ تونس، يهدف إلى ربط التاريخ بالذاكرة وذلك بالشراكة مع وزارة الثقافة، قائلا في هذا الصدد: "سيكون هنالك تكامل بين المؤسسات التربوية والثقافية في هذا الشأن".

وأوضح جلول في تصريح صحفي، مساء السبت، على هامش انطلاق فعاليات إحياء الذكرى 65 لمعركة 23 جانفى 1952 بدار الشباب بطبلبة من ولاية المنستير، أنّ "المعالم التاريخية في كافة مناطق البلاد التونسية أو ما يعرف لدى المؤرخين ب"أماكن الذاكرة"، ستصبح جزءا من دروس حصة التاريخ وبالتالي سيتم في كل مدينة تدريس التاريخ، حسب ما يتوفر بها من معالم أثرية ومواقع تاريخية أو أماكن ذاكرة محلية". ملاحظا أن حصص التاريخ ستدرس بداية من السنة الدراسية المقبلة، بصفة مختلفة في كلّ منطقة، حسب تاريخها.

كما رجح إمكانية إدخال بعض التعديلات على نظام الفروض وذلك بالتقليص منها وإعطاء حيز زمني أكبر للدراسة، مبينا أنّ المبدأ العام لنظام التداول، أي تواصل الدراسة لمدة خمسة أسابيع تليها عطلة والذي تم العمل به خلال السداسي المنقضي، قد أثبت جدواه ولا تراجع عنه"، مشيرا إلى إمكانية تعديله جزئيا في إتجاه التمديد في فترة الدراسة بين العطل إلى ستة أسابيع أو سبعة أسابيع.
وأفاد الوزير بأنّ "نسبة العنف المدرسي خلال السداسي الأول من السنة الدراسية الحالية، تقلصت كثيرا خاصة على مستوى المدارس الإعدادية كما تراجعت نسبة تغيب الإطار التربوي بنسبة 97 في المائة"، معلنا أنّ عملية التقييم الشامل للإصلاح التربوي، ستكون مع شركاء وزارة التربية وذلك بعد نهاية السنة الدراسية 2016-2017.



Publié le:2017-01-22 10:17:59

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10 de 10 commentaires pour l'article 137275

Jamel Eddine Chakroun  (Tunisia)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 14h 10m |           
تدريس التاريخ حسب ما في المناطق من ذاكرة و من آثار...فكرة طلع بها جلول لم يسبقه اليها أحد...ما معنى أن ندرس التاريخ وفق الذاكرة الجهوية و ما هو موجود من آثار و معالم تاريخية في جهة ما ؟ ببساطة نقسم تاريخ تونس حسب خرائط أثرية ووفق مايراه سكان المنطقة الأثرية .و الاحتمال كبير جدا -بل ربما هو يقين- أن كل جهة ستطوع التاريخ لا للأحداث و المعالم الحقيقية بل لمصلحتها و تكرس جهتها فاعلة للتاريخ التونسي و تصبح الحضارة و التاريخ التونسيين مسرودين وفقا لهوى
المبلغ ( بتشديد اللام )و لما يراه من أحقية جهته و لما في نفسه من ايديولوجية ...الوزير بهذا الاقتراح سيلغي كل ما توصل اليه علماء التاريخ و ما تركه الأجداد بمختلف مشاربهم من آثار و تراث ووثائق و يجعل من المؤرخين الحديثين رواة تاريخ جهوي منحاز يعتمد الذاكرة أكثر بكثير مما يعتمد المنهج العلمي الصحيح و يكرس الجهويات حسب ما يلقى من دروس ويزيدها عمقا ورسوخا و نحن الذين نريدها أن تزول و أن نكون جميعا يدا واحدة في وطن واحد ذي تاريخ واحد و منطق واحد و
منهج واحد...الفكرة " كي التكرة"

KhNeji  (Tunisia)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 12h 39m |           
هذه ا لفكرة قدتكون لها عواقب كارثية وخطيرة جدا قد تزيد في تكريس الجهويات والعروشية لوكنت مكان سي الشاهد لحاسبت حساباعسيرا من طلع بهذه الفكرة التي قد تحدث شرخا في المجتمع

BenMoussa  (Tunisia)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 12h 21m |           
بعد شقوق النداء هذا جلول ينشؤ شقوق التعليم
في النداء كلهم موولعون بالشقوق
ربي يستر

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 12h 12m |           
في سويسرى بلد منقسم إلى اربعة لغة واكثر من عشرون كنتون تدرس مادة التاريخ ببرامج خاصة لكل كنتون ولكن تدرس كذلك تاريخ يجمع كل سويسرى اي تاريخ جهوي ووطني

MOUSALIM  (Tunisia)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 11h 25m |           
المتخرجون في المستقبل وبدل بقائهم بدون شغل سيمكنهم الوزير من فرصة التحول لدليل سياحي في منطقتهم بدل الاعتصامات والمطالبة بالتشغيل .

Fethi Mnasri  (Tunisia)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 11h 21m |           
كل يوم تسمع غريبة في وزارة التربية ....لا ادري الى متى سيتواصل العبث بمستقبل ابناءنا ....لا لشيئ الا لان ناجي جلول هو من شق حافظ قايد السبسي و يجب ان يبقى على راس وزارة التربية احب من احب كره من كره

Incuore  (Tunisia)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 11h 12m | Par           
الرجل لا يفهم لماذا ندرس التاريخ ؟ للحفاظ على الهوية و هو يريد تحديدها لن نجد مرجعية واحدة بل كل ينتمي لجهته

Ckhalled  (Tunisia)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 11h 06m | Par           
لماذا لا تدرس الخصوصيات الجهوية لكل ابناء الوطن تدعيما لوحدته؟ هل تريدون تعميق الجهويات التي تنخره حاليا؟

Saloua  (Tunisia)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 11h 05m |           
لاادرىلماذا لم
يصدربعدقرارباقالةهذاالوزير.هكذاوبكل بساطةتضحىالحكومةبمستقبل الاجيال
الذىهومستقبل الوطن

Sinbad  (Qatar)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 10h 36m |           
هذه شطحة جديدة من شطحات جلول الذي حول التعليم إلي مخبر لهلوساته الكثيرة
أفكار جلول في التربيه لا تختلف عن العارية الجالسة بجانبه فوق الركح
تلك هي التربية التي يريدها تربية على تعرية العقول من المعرفة وتعرية القلوب من الأخلاق.



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h : Cameroun - Gabon
  20h : Guinée Bissau - Burkina Fasso
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Cameroun 4 2 1 1 0 1
Gabon 2 2 0 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
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