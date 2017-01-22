ناجي جلول: التاريخ سيدرس بصفة مختلفة في كلّ منطقة، حسب تاريخها

وأوضح جلول في تصريح صحفي، مساء السبت، على هامش انطلاق فعاليات إحياء الذكرى 65 لمعركة 23 جانفى 1952 بدار الشباب بطبلبة من ولاية المنستير، أنّ "المعالم التاريخية في كافة مناطق البلاد التونسية أو ما يعرف لدى المؤرخين ب"أماكن الذاكرة"، ستصبح جزءا من دروس حصة التاريخ وبالتالي سيتم في كل مدينة تدريس التاريخ، حسب ما يتوفر بها من معالم أثرية ومواقع تاريخية أو أماكن ذاكرة محلية". ملاحظا أن حصص التاريخ ستدرس بداية من السنة الدراسية المقبلة، بصفة مختلفة في كلّ منطقة، حسب تاريخها.
كما رجح إمكانية إدخال بعض التعديلات على نظام الفروض وذلك بالتقليص منها وإعطاء حيز زمني أكبر للدراسة، مبينا أنّ المبدأ العام لنظام التداول، أي تواصل الدراسة لمدة خمسة أسابيع تليها عطلة والذي تم العمل به خلال السداسي المنقضي، قد أثبت جدواه ولا تراجع عنه"، مشيرا إلى إمكانية تعديله جزئيا في إتجاه التمديد في فترة الدراسة بين العطل إلى ستة أسابيع أو سبعة أسابيع.
وأفاد الوزير بأنّ "نسبة العنف المدرسي خلال السداسي الأول من السنة الدراسية الحالية، تقلصت كثيرا خاصة على مستوى المدارس الإعدادية كما تراجعت نسبة تغيب الإطار التربوي بنسبة 97 في المائة"، معلنا أنّ عملية التقييم الشامل للإصلاح التربوي، ستكون مع شركاء وزارة التربية وذلك بعد نهاية السنة الدراسية 2016-2017.
Publié le:2017-01-22 10:17:59
Par:langdevip (France )
Sur: انطلاق أشغال المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل