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Partis

حافظ قايد السبسي: حركة نداء تونس لن تتحالف مع أحزاب أخرى خلال الإنتخابات البلدية المقبلة

Samedi 21 Janvier 2017
بــاب نــات - أكد حافظ قايد السبسي، المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، أنّ حزبه "لن يتحالف مع أيّة أحزاب أخرى خلال الإنتخابات البلدية المقبلة".

وأضاف قايد السبسي في تصريح صحفي مساء يوم السبت في مدينة طبلبة بولاية المنستير، على هامش تقديم التعازي لعائلة المرحوم المناضل، علية الفقيه "سندخل الإنتخابات القادمة وحدنا"، ملاحظا أنّ "تقديم أفضل المترشحين في قائمات الحركة، خلال تلك الإنتخابات، هي من مسؤولية التنسيقيات الجهوية لحركة نداء تونس، باعتبار هذه المحطة الإنتخابية تتعلق بالحكم المحلي.
واعتبر أنّ حركة نداء تونس ستكون "على أتم الإستعداد لخوض الإنتخابات البلدية المقبلة" التي قال إنّ من ش%C



Publié le:2017-01-21 23:22:43

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2 de 2 commentaires pour l'article 137272

Mandhouj  (France)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 12h 44m |           
إستكمال المسارات هو الذي سيرسم طريق النمو و الخارطة الإيجابية للتنمية ... 


إذا كانت الورقة القادمة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية و المالية خارجة عن المسار المتكامل للعدالة الانتقالي/المصالحة الوطنية فسيكون خرطوشة كبيرة في صدر الثورة و حق الشعب ، و سيكون يمثل سرقة ثانية لثروة الشعب .. ثم التجند الشبابي و الحقوقي سيكون قوي جدا .. الاشكال التونسي هو أن كل الأطراف تتحدث  عن ايجابيات المصالحة عامة ، لكن لم يمكن لها أن تضع رؤية مكتملة و توافقية لهذا الجزء من المسار التاريخي ، المصالحة؛ خاصة و أن العقل لا يقبل التجزئة
المسار المتكامل ، للعدالة الانتقالية/ المصالحة .. 
من أين يبدأ الحل ؟ 
- إستكمال المسار الدستوري (هيئات ، محكمة دستورية، قانون اللامركزية ، قانون الانتخابات البلدية و المحلية عامة )،
-  وضع رؤية متكاملة ، تحمي الشعب من السرقة الثانية بإسم القانون ، ثم توظيف نتائج  المصالحة الاقتصادية و المالية المنبثقة عن المسار المكتمل للعدالة الانتقالية في الاستثمار المحلي .. و هذا ما سيدفع كل الأطراف لتفعيل جدي و جيد للحق الدستوري للجهات المهمشة عبر نظرية التمييز الإيجابي على مستوى التنمية . و قد يدفع أيضا و يخلق مناخ للتأسيس لمنوال تنموي جديد بصفة شاملة أو  في عدة قطاعات من النشاط الاستثماري.

كل ما أقوله هنا يظهر أنه سهل .. لكن كيف سيتفاعل السياسي مع هكذا ممكن ؟ 
يجب الخروج من الحسابات السياسية الرديئة .

Langdevip  (France)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 23h 45m |           



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  20h : Guinée Bissau - Burkina Fasso
Babnet Tunisie Special CAN 2017
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  Pts J G N P Diff
Cameroun 4 2 1 1 0 1
Gabon 2 2 0 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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