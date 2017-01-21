حافظ قايد السبسي: حركة نداء تونس لن تتحالف مع أحزاب أخرى خلال الإنتخابات البلدية المقبلة

وأضاف قايد السبسي في تصريح صحفي مساء يوم السبت في مدينة طبلبة بولاية المنستير، على هامش تقديم التعازي لعائلة المرحوم المناضل، علية الفقيه "سندخل الإنتخابات القادمة وحدنا"، ملاحظا أنّ "تقديم أفضل المترشحين في قائمات الحركة، خلال تلك الإنتخابات، هي من مسؤولية التنسيقيات الجهوية لحركة نداء تونس، باعتبار هذه المحطة الإنتخابية تتعلق بالحكم المحلي.
واعتبر أنّ حركة نداء تونس ستكون "على أتم الإستعداد لخوض الإنتخابات البلدية المقبلة" التي قال إنّ من ش%C
Publié le:2017-01-21 23:22:43
Par:langdevip (France )
Sur: انطلاق أشغال المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل