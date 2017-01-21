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Journaux Partis حافظ قايد السبسي: حركة نداء تونس لن تتحالف مع أحزاب أخرى خلال الإنتخابات البلدية المقبلة Samedi 21 Janvier 2017

بــاب نــات - أكد حافظ قايد السبسي، المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، أنّ حزبه "لن يتحالف مع أيّة أحزاب أخرى خلال الإنتخابات البلدية المقبلة".



وأضاف قايد السبسي في تصريح صحفي مساء يوم السبت في مدينة طبلبة بولاية المنستير، على هامش تقديم التعازي لعائلة المرحوم المناضل، علية الفقيه "سندخل الإنتخابات القادمة وحدنا"، ملاحظا أنّ "تقديم أفضل المترشحين في قائمات الحركة، خلال تلك الإنتخابات، هي من مسؤولية التنسيقيات الجهوية لحركة نداء تونس، باعتبار هذه المحطة الإنتخابية تتعلق بالحكم المحلي.

واعتبر أنّ حركة نداء تونس ستكون "على أتم الإستعداد لخوض الإنتخابات البلدية المقبلة" التي قال إنّ من ش%C







Publié le:2017-01-21 23:22:43

- أكد حافظ قايد السبسي، المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، أنّ حزبه "لن يتحالف مع أيّة أحزاب أخرى خلال الإنتخابات البلدية المقبلة".وأضاف قايد السبسي في تصريح صحفي مساء يوم السبت في مدينة طبلبة بولاية المنستير، على هامش تقديم التعازي لعائلة المرحوم المناضل، علية الفقيه "سندخل الإنتخابات القادمة وحدنا"، ملاحظا أنّ "تقديم أفضل المترشحين في قائمات الحركة، خلال تلك الإنتخابات، هي من مسؤولية التنسيقيات الجهوية لحركة نداء تونس، باعتبار هذه المحطة الإنتخابية تتعلق بالحكم المحلي.واعتبر أنّ حركة نداء تونس ستكون "على أتم الإستعداد لخوض الإنتخابات البلدية المقبلة" التي قال إنّ من ش%C

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