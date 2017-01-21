تاخير في وصول الباخرتين ''سبلنديد'' و ''زوس بالاس'' بسبب اضراب الاحوال الجوية

Samedi 21 Janvier 2017



بــاب نــات - يعلم ديوان البحرية التجارية والموانئ، السبت، كافة المسافرين على متن السفينة "سبلنديد" (SPLENDID) والسفينة "زوس بالاس" (ZEUS PALACE)، التابعتين للناقلين GNV و GRIMALDI القادمتين والقاصدتين باليرمو أنه سيتم تسجيل تأخير في توقيت وصولهما الى ميناء حلق الوادي المتوقع، اليوم السبت، تباعا على الساعة السابعة والنصف مساء و العاشرة والنصف ليلا إلى يوم الأحد 22 جانفي 2017 على الساعة السابعة صباحا نظرا لاضطراب الأحوال الجوية بحوض البحر الابيض المتوسط.

ولغاية مزيد الإرشادات يدعو الديوان المسافرين إلى الاتصال بممثلي الناقلين المذكورين.







Publié le:2017-01-21 22:01:21

