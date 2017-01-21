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Journaux Politique تحرك احتجاجي للمفروزين أمنيا في شارع بورقيبة يتخلله مناوشات مع قوات الأمن Samedi 21 Janvier 2017

بــاب نــات - نفذ قدماء الطلبة "المفروزين أمنيا" عشية اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي ووزارة الداخلية، تلتها مسيرة وسط العاصمة تخللتها مناوشات مع قوات الأمن.

ورفع المحتجون المطالبين بالتغشيل شعارات تندد بتباطؤ الحكومة في تسوية ملفاتهم، خلال هذا التحرك الإحتجاجي الذي تم تنفيذه بالتزامن مع مرور اليوم السابع والعشرين لإضراب الجوع الذي ينفذه "المفروزون" بمقر الإتحاد العام لطلبة تونس، وتدهور الحالة الصحية لعدد منهم ونقلهم إلى المستشفى وفق ما أكده مصدر طلابي.

وجمع التحرك العشرات من الطلبة والطالبات وحاملي الشهادات العليا المعطلين عن العمل.

ودعت متدخلة باسم "المفروزين" في كلمة خلال الوقفة الإحتجاجية إلى إقرار يوم وطني للتحركات الإجتماعية المطالبة بالتشغيل وإلى مساندة المضربين عن الطعام من أجل الحق في الشغل فضلا عن المطالبة بمحاسبة وزارة الداخلية بسبب الفرز الأمني الذي يعطل الإنتدابات.

وقد زار وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية خلال هذا الأسبوع المضربين عن الطعام من المفروزين أمنيا ووعد بالتعجيل في بسط ملفهم على أنظار الحكومة.







Publié le:2017-01-21 18:56:59



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