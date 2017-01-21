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Journaux Economie وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في القصرين صادقت على 775 عملية استثمار بقيمة تجاوزت 50 مليون دينار خلال السنة الماضية Samedi 21 Janvier 2017

بــاب نــات - صادقت لجان إسناد الامتيازات للمشاريع الفلاحية الخاصة من صنفي "ب" و" ج" بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالقصرين خلال سنة 2016 ، على سبعمائة وخمسة وسبعين عملية استثمار جملية بقيمة خمسين فاصل 4 مليون دينار، ومن المؤمل أن تمكن هذه الاستثمارات من إحداث حوالي 814 موطن شغل قار، وفق ما أفاد به مراسلة (وات) المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالقصرين جمال الشطي .



وأوضح الشطي أن نوايا الاستثمار في الأنشطة الفلاحية بالجهة ، تمثل حوالي 89 بالمائة من الاستثمار الجملي المصادق عليه خلال سنة 2016 ويشمل هذا الاستثمار بالخصوص غراسة الأشجار المثمرة والخضروات وإحداث حفريات مائية واقتناء شبكات الاقتصاد في مياه الري وتجهيزات هيدروليكية وشباك واقية الى جانب بناءات الاستغلال، مضيفا أن الاستثمار في أنشطة الخدمات ، الذي يشمل بعث مراكز تجميع ونقل الحليب وتجهيزات الميكنة الفلاحية ، يمثل حوالي 5ر5 بالمائة من هذه الاستثمارات .

وأبرز الشطي أن معتمديات سبيطلة وفوسانة وسبيبة ، حظيت بالقسط الأكبر من قيمة هذه الاستثمارات بنسبة 5ر67 بالمائة وتحصلت أيضا على نسبة 68 بالمائة من مجموع المشاريع المصادق عليها خلال سنة 2016 ، مرجعا ذلك لتوفر هذه المعتمديات على موارد مائية وتقاليد في ممارسة الفلاحة المروية ، في حين قدرت الاستثمارات المصادق عليها في كل من معتمديات القصرين الجنوبية وفريانة وماجل بلعباس وحاسي الفريد والعيون بحوالي 4ر29 بالمائة من الاستثمار الجملي و3ر28 بالمائة من حيث عدد عمليات الاستثمار .

وأشار إلى أن حجم الاستثمار بكل من معتمديات تالة وجدليان وحيدرة والقصرين الشمالية يبقى ضعيفا بسبب محدودية الموارد المائية بها، وفق قوله .

وبخصوص القروض العقارية المصادق عليها خلال السنة المنقضية ، أفاد المدير الجهوي أنه تمت المصادقة على ثلاثة وخمسين قرضا عقاريا فلاحيا لفائدة باعثين جدد وذلك لاقتناء حوالي 572 هكتارا من الأراضي الفلاحية بقيمة 3 فاصل 8 مليون دينار .

وأكدّ الشطي بالمناسبة أن الاستثمارات الفلاحية الخاصة بولاية القصرين سجّلت السنة الفارطة تحسّنا ملحوظا مقارنة بسنة 2015 ، على مستوى عدد المشاريع وعلى مستوى الاستثمارات.







Publié le:2017-01-21 16:10:34

- صادقت لجان إسناد الامتيازات للمشاريع الفلاحية الخاصة من صنفي "ب" و" ج" بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالقصرين خلال سنة 2016 ، على سبعمائة وخمسة وسبعين عملية استثمار جملية بقيمة خمسين فاصل 4 مليون دينار، ومن المؤمل أن تمكن هذه الاستثمارات من إحداث حوالي 814 موطن شغل قار، وفق ما أفاد به مراسلة (وات) المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالقصرين جمال الشطي .وأوضح الشطي أن نوايا الاستثمار في الأنشطة الفلاحية بالجهة ، تمثل حوالي 89 بالمائة من الاستثمار الجملي المصادق عليه خلال سنة 2016 ويشمل هذا الاستثمار بالخصوص غراسة الأشجار المثمرة والخضروات وإحداث حفريات مائية واقتناء شبكات الاقتصاد في مياه الري وتجهيزات هيدروليكية وشباك واقية الى جانب بناءات الاستغلال، مضيفا أن الاستثمار في أنشطة الخدمات ، الذي يشمل بعث مراكز تجميع ونقل الحليب وتجهيزات الميكنة الفلاحية ، يمثل حوالي 5ر5 بالمائة من هذه الاستثمارات .وأبرز الشطي أن معتمديات سبيطلة وفوسانة وسبيبة ، حظيت بالقسط الأكبر من قيمة هذه الاستثمارات بنسبة 5ر67 بالمائة وتحصلت أيضا على نسبة 68 بالمائة من مجموع المشاريع المصادق عليها خلال سنة 2016 ، مرجعا ذلك لتوفر هذه المعتمديات على موارد مائية وتقاليد في ممارسة الفلاحة المروية ، في حين قدرت الاستثمارات المصادق عليها في كل من معتمديات القصرين الجنوبية وفريانة وماجل بلعباس وحاسي الفريد والعيون بحوالي 4ر29 بالمائة من الاستثمار الجملي و3ر28 بالمائة من حيث عدد عمليات الاستثمار .وأشار إلى أن حجم الاستثمار بكل من معتمديات تالة وجدليان وحيدرة والقصرين الشمالية يبقى ضعيفا بسبب محدودية الموارد المائية بها، وفق قوله .وبخصوص القروض العقارية المصادق عليها خلال السنة المنقضية ، أفاد المدير الجهوي أنه تمت المصادقة على ثلاثة وخمسين قرضا عقاريا فلاحيا لفائدة باعثين جدد وذلك لاقتناء حوالي 572 هكتارا من الأراضي الفلاحية بقيمة 3 فاصل 8 مليون دينار .وأكدّ الشطي بالمناسبة أن الاستثمارات الفلاحية الخاصة بولاية القصرين سجّلت السنة الفارطة تحسّنا ملحوظا مقارنة بسنة 2015 ، على مستوى عدد المشاريع وعلى مستوى الاستثمارات.

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