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نقابة الصحفيين تطالب اتحاد الصحفيين العرب بالقيام بدور جدي في التصدي للانتهاكات الخطيرة التي تمارس ضد الصحفيين وحرية الصحافة في العالم العربي

Samedi 21 Janvier 2017
بــاب نــات - طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اعضاء الاتحاد العام للصحفيين العرب للقيام بدورهم بأكثر جدية في التصدي للانتهاكات الخطيرة التي تمارس ضد الصحفيين وحرية الصحافة في العالم العربي.

واعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ناجي البغوري، في رسالة وجهها إلى الاتحاد العام للصحفيين العرب، بمناسبة اجتماع أمانته العامة اليوم السبت بالقاهرة، أن بلد مقر الاتحاد ، مصر من أكثر البلدان انتهاكا لحرية الصحافة في المنطقة، مطالبا المجتمعين بتبني ودعم مطلب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين فيليب لوروث إلى رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب للعمل من أجل الإفراج عن الصحفي المصري محمود حسين الذي تم اعتقاله منذ ديسمبر الماضي.
وجدّدت النقابة دعوتها اتحاد الصحفيين العرب إلى إدانة مواصلة سجن الصحفيين المصريين، حيث أصدرت نقابة الصحفيين المصرية يوم 2 نوفمبر 2016 قائمة ضمت 29 صحفيا وإعلاميا محبوسين على ذمة قضايا نشر.
واعتبر البغوري أن "الصحفيين المصريين باتوا يتعرضون إلى سياسة ممنهجة من النظام المصري لقمعهم، وهو ما يتطلب وقفة حازمة، أكثر من أي وقت مضى، من قبل الهيئات والمنظمات الإقليمية من أجل إيقافها"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن أن يُسمح بأي شكل من الأشكال استهداف الصحفيين والنشطاء المصريين طالما هناك هيئات وأصوات حرة ترفض الظلم والقهر وتؤمن بقيم التضامن والمساندة".
وشدّد على أن "المناخ العام في مصر لم يعد يسمح على الإطلاق بتنظيم لقاءات إقليمية ودولية حول حرية الصحافة والتعبير التي يمكن أن تتحوّل إلى لقاءات لتبرير سياسة النظام المعادية للصحفيين".
وقال إن "النقابة التونسية ستمضي في كلّ التعهدات التي قطعتها على نفسها في تنظيم شتى التحركات دفاعا عن الصحافة والزملاء الصحفيين في مصر والعالم العربي".
يذكر أن نقيب الصحفيين التونسيين منع من قبل السلطات المصرية من الحصول على التأشيرة للذهاب إلى مصر للمشاركة في اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب.



Publié le:2017-01-21 15:32:08

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1 de 1 commentaires pour l'article 137256

Nader Malaykos  (Netherlands)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 16h 50m |           
مبروك عليكم القمع يا لحاسي السيسي المسمين تجاوزا " صحافيين" في تونس!!




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Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
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  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
Mali 1 2 0 1 1 -1
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