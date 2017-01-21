انطلاق قافلة تضامنية من مطار النفضة الحمامات الدولي لفائدة أهالي معتمدية العيون

Samedi 21 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-21 12:29:35

- انطلقت اليوم السبت من مطار النفيضة الحمامات الدولي قافلة مساعدات عينية لفائدة العائلات المتضررة جراء موجة البرد والعواصف الثلجية التي اجتاحت مؤخرا ولايات الوسط والشمال الغربي بالبلاد وذلك ببادرة من شركة تاف تونس المشغلة لمطاري النفيضة الحمامات والمنستير الحبيب بورقيبة الدوليين وبالتنسيق مع نشطاء من المجتمع المدني.وتتمثل هذه المساعدات الموجهة لفائدة أهالي معتمدية العيون من لاية القصرين وفق بلاغ للشركة، في كميّات من الملابس الشتوية والاحذية والاغطية الصوفية والمواد الغذائية.