Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Najet - Dawwarin  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Politique

الجهيناوي يترأس الوفد التونسي المشارك في الاجتماع الوزاري العاشر لآلية دول جوار ليبيا

Vendredi 20 Janvier 2017
بــاب نــات - يترأس وزيرالشؤون الخارجية، خميّس الجهيناوي، الوفد التونسي المشارك في الاجتماع الوزاري العاشر لآلية دول جوار ليبيا، الذي سينعقد السبت 21 جانفي 2017 بالقاهرة.
وأكد بلاغ لوزارة الخارجية صادر اليوم الجمعة أنه من المنتظر أن يبحث الاجتماع، الذي سيحضره بالخصوص المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر ومبعوث الجامعة العربية صلاح الجمالي بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أبرز المستجدات على الساحة الليبية وسبل التنسيق بين المبادرات المطروحة من دول الجوار لإنهاء الأزمة الليبية.

كما يستعرض الاجتماع الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي لتقديم الدعم للشعب الليبي، والمبادرات الهادفة إلى جمع مختلف الأطراف الليبية وتشجيعهم على الانخراط الإيجابي في حوار ليبي- ليبي بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب لتجاوز الصعوبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات في شهر ديسمبر 2015.
ويندرج الاجتماع، وفق ذات المصدر، في إطار الجهود التي تبذلها دول الجوار الليبي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن الحفاظ على وحدة ليبيا وحماية مؤسساتها والاستجابة إلى تطلعات الشعب الليبي إلى الأمن والاستقرار.
ويجري وزير الشؤون الخارجية، على هامش هذا الاجتماع، لقاءات ثنائية مع نظرائه من دول جوار ليبيا تخصص للتشاور حول الخطوات الكفيلة بتنفيذ المبادرة التونسية لإيجاد حلّ للأزمة الليبية عبر إجراء مصالحة شاملة والاتفاق على رؤية مشتركة لمسار التسوية.



Publié le:2017-01-20 19:37:12

cadre-b17415d3c2826cb59ef9aed9528f8235-2017-01-20 19:37:12
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137230



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Côte d'Ivoire - RD Congo
  20h : Maroc - Togo
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Cameroun 4 2 1 1 0 1
Gabon 2 2 0 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
Quarts de Finale
- * - * -
- * - * -
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12493,9

  • (18/01)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 2,46979 DT        1$ =2,30503 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/01)   719,6 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137230 341|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires