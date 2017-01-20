الجهيناوي يترأس الوفد التونسي المشارك في الاجتماع الوزاري العاشر لآلية دول جوار ليبيا

Vendredi 20 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-20 19:37:12

- يترأس وزيرالشؤون الخارجية، خميّس الجهيناوي، الوفد التونسي المشارك في الاجتماع الوزاري العاشر لآلية دول جوار ليبيا، الذي سينعقد السبت 21 جانفي 2017 بالقاهرة.وأكد بلاغ لوزارة الخارجية صادر اليوم الجمعة أنه من المنتظر أن يبحث الاجتماع، الذي سيحضره بالخصوص المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر ومبعوث الجامعة العربية صلاح الجمالي بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أبرز المستجدات على الساحة الليبية وسبل التنسيق بين المبادرات المطروحة من دول الجوار لإنهاء الأزمة الليبية.كما يستعرض الاجتماع الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي لتقديم الدعم للشعب الليبي، والمبادرات الهادفة إلى جمع مختلف الأطراف الليبية وتشجيعهم على الانخراط الإيجابي في حوار ليبي- ليبي بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب لتجاوز الصعوبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات في شهر ديسمبر 2015.ويندرج الاجتماع، وفق ذات المصدر، في إطار الجهود التي تبذلها دول الجوار الليبي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن الحفاظ على وحدة ليبيا وحماية مؤسساتها والاستجابة إلى تطلعات الشعب الليبي إلى الأمن والاستقرار.ويجري وزير الشؤون الخارجية، على هامش هذا الاجتماع، لقاءات ثنائية مع نظرائه من دول جوار ليبيا تخصص للتشاور حول الخطوات الكفيلة بتنفيذ المبادرة التونسية لإيجاد حلّ للأزمة الليبية عبر إجراء مصالحة شاملة والاتفاق على رؤية مشتركة لمسار التسوية.