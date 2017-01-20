توقيع محضر جلسة عمل بين تونس والسودان لدعم التعاون الثنائي في المجال الصحي

Vendredi 20 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-20 19:30:50

- تم اليوم الجمعة بمقر وزارة الصحة توقيع محضر جلسة عمل لدعم التعاون بين تونس والسودان في المجال الصحي، حيث وقعت عن الجانب التونسي المديرة العامة للصحة نبيهة البرصالي فلفول وعن الجانب السوداني مدير معمل الصحة العامة السيد عبد الله عبد الكريم، وذلك تحت إشراف وزيرة الصحة سميرة مرعي ونظيرتها السودانية سمية ادريس عصمان محمد أكد.وتم الاتفاق بمقتضى هذه الوثيقة على أن يشمل التّعاون بين الجانبين ميادين الموارد البشريّة والتّدريب والرعاية الصحية الأساسيّة والدواء والمستلزمات الطبية وإدارة المرافق الصحية والصحّة الإنجابيّة والسكّان وطبّ الطوارئ والمعالجة بالمياه المعدنيّة والسياحة العلاجيّة وتصدير الخدمات الصحّية.وأكدت الوزيرة السودانية على أهمية بعث توأمة وشراكة بين المخبر الوطني لمراقبة الأدوية ونظيره السوداني قصد الاستفادة من الخبرة التونسية، مقترحة تسهيل إجراءات تسويق الدواء والمستلزمات الطبية بالسودان عبر التصنيع التعاقدي لتلبية حاجيات المؤسسات الصحية السودانية.وأشارت الوزيرة إلى أنها تمكنت من زيارة العديد من المؤسسات الصحية والتعرف على النظام الصحي التونسي، معتبرة أن قطاع صناعة الأدوية في تونس يرتقي إلى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة، وعبرت في هذا الخصوص عن " انبهارها" بصرامة إجراءات الرقابة التي تخضع لها صناعة الأدوية بالمصانع التونسية.من جانبها عبرت مرعي عن ارتياحها لنتائج جلسات العمل التي انعقدت بين الوفدين التونسي والسوداني، لما لمسته من جدية ورغبة صادقة في العمل المشترك، وفق تعبيرها، معربة عن اعتزازها بالثقة الكبيرة التي أبدتها وزيرة الصحة السودانية في التشريعات والإجراءات التونسية في مجال المراقبة الدوائية.واعتبرت أن محضر جلسة العمل الذي تم التوقيع عليه اليوم يعد خطوة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في القطاع الصحي، مؤكدة على أنه ستليها عدة اتفاقيات تعاون أخرى بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.