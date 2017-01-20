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Economie

تطور عدد المسافرين على رحلات الخطوط التونسية ب11% في الثلاثي الاخير من 2016

Vendredi 20 Janvier 2017
بــاب نــات - ارتقى عدد المسافرين على متن رحلات الخطوط التونسية، جميع الاصناف، بنسبة 11 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2016 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 وبلغ هذا العدد، 321 666 شخصا مقابل 269 602 سنة 2015.

وقد امنت الخطوط التونسية كامل سنة 2016، نقل 841 991 2 مسافر مقابل 757 743 2 سنة 2015، وفق موقع بورصة تونس.
وتشير مؤشرات نشاط الخطوط التونسية للثلاثية ان معدل امتلاء رحلات الطائرات كان في حدود 71،8 بالمائة خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من 2016 مقابل 68،7 بالمائة لنفس الفترة من سنة 2015 واشار ذات المصدر، الى ان معدل المداخيل بالنسبة للمسافر الواحد قدر بقيمة 225 دينار بالنسبة للرحلات المنتظمة (219 دينار سنة 2015).

وبينت الشركة ان عائدات النقل زادت بنسبة 9 بالمائة لتمر من 117،901 مليون دينار (م د)، في الفترة اكتوبر/ديسمبر من سنة 2015 الى قيمة 194،647 م د بالنسبة لنفس الفترة من سنة 2016 وابرزت، ايضا، تقلص سعر المحروقات بمعدل الطن بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2015 وارتفاع اعباء الاعوان بنسبة 8 بالمائة.
ويبلغ عدد اعوان الخطوط التونسية 3579 عونا، مع موفى ديسمبر 2016، مقابل 3712 عونا سنة قبل ذلك.



Publié le:2017-01-20 19:27:17

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Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
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