انقلاب مركب صيد بحري في أغير بمدنين يسفر عن هلاك بحارين

وأوضح ذات المصدر ان "صورة الحادث تتمثل في خروج ثلاثة بحارة، اثنين منهم اخوة، في عملية صيد لجلب شباكهم، الا ان مركبهم انقلب بسبب سوء الاحوال الجوية وهو ما ادى الى غرق اثنين منهم والذين تم انتشال جثتهما لاحقا، في حين نجا الثالث بعد ان نجح في الوصول الى الشاطئ سباحة، ونقل على اثر ذلك الى المستشفى المحلي بجربة ميدون ووضعه الآن مستقر"، على حد قوله.
يشار الى ان عملية البحث عن الجثتين تمت بالتعاون بين الحماية المدنية والحرس البحري وعدد من المواطنين.
Publié le:2017-01-20 19:19:33
Par:Kais Kharroubi (Tunisia ) Par Mobile
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