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Régions

انقلاب مركب صيد بحري في أغير بمدنين يسفر عن هلاك بحارين

Vendredi 20 Janvier 2017
بــاب نــات - جد، صباح اليوم الجمعة، حادث انقلاب مركب صيد في سواحل منطقة "أغير" بجربة ميدون من ولاية مدنين، وأسفر عن وفاة بحارين في حين نجا البحار الثالث بعد وصوله سباحة الى الشاطئ، وذلك وفق ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية مراسلة (وات) بالجهة.

وأوضح ذات المصدر ان "صورة الحادث تتمثل في خروج ثلاثة بحارة، اثنين منهم اخوة، في عملية صيد لجلب شباكهم، الا ان مركبهم انقلب بسبب سوء الاحوال الجوية وهو ما ادى الى غرق اثنين منهم والذين تم انتشال جثتهما لاحقا، في حين نجا الثالث بعد ان نجح في الوصول الى الشاطئ سباحة، ونقل على اثر ذلك الى المستشفى المحلي بجربة ميدون ووضعه الآن مستقر"، على حد قوله.
يشار الى ان عملية البحث عن الجثتين تمت بالتعاون بين الحماية المدنية والحرس البحري وعدد من المواطنين.



Publié le:2017-01-20 19:19:33

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Togo 1 1 0 1 0 0
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