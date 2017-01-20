انتخاب خالد الفخفاخ على راس الجامعة التونسية للنزل

Vendredi 20 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-20 19:03:39

- تم انتخاب خالد الفخفاخ على راس المكتب التنفيذي الجديد للجامعة التونسية للنزل وذلك على اثر عقد المجلس الوطني للجامعة جلسته الاولى اليوم الجمعة.ويتضمن المكتب التنفيذي الجديد للجامعة، الذي يعد 16 عضوا،على سبيل الذكر لا الحصر كلا من ريم بلعجوزة بن فضل (كاتب عام) ودرة ميلاد (امين مال) ومنى بن حليمة (كاتب عام مساعد).وسيسعى المجلس الوطني الجديد للجامعة التونسية للنزل الى ان يحتل القطاع مكانة ضمن القطاعات الاستراتيجية في البلاد مع تثمين الوجهة التونسية سواء في السوق الداخلية او في السوق العالمية والعمل على جمع ودعم تمثيلية اصحاب النزل ضمن الجامعة، حسب بلاغ لهذا الهيكل.ويتعلق الامر بتاهيل المنتوج الفندقي من خلال ايجاد اليات ملائمة للمساعدة على تجاوز صعوبات تمويل الوحدات الفندقية وتعصير ادارة الجامعة التونسية للنزل علاوة على مساندة لامركزيتها من خلال اصلاح الانظمة الاساسية ومعاضدة العلاقات مع اهم الفاعلين في القطاع السياحي والالتزام بتحسين جودة الخدمات الفندقية بهدف مطابقتها للمعايير الدولية.