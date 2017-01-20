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Economie

مكونات مشروع الجسر البديل الجديد بولاية بنزرت

Vendredi 20 Janvier 2017
بــاب نــات - يمتد مسار مشروع الجسر البديل الجديد، المزمع احداثه في مدخل مدينة بنزرت، على مسافة تزيد عن 9 كلم ، منها 2.070 كلم مسافة الجسر والذي يبلغ علوه 56 مترا و ستمتد المسافة الوسطى به 292 مترا و على علو مسافة 96 مترا، وذلك وفق تقرير فني اعدته مصالح التجهيز .

وينقسم المشروع وفق ذات التقرير الى3 اقساط
القسط1: ابتداء من التقاطع بين الطريق السيارة أ4و الطريق الوطنية رقم8 وصولا الى بحيرة بنزرت (4,63 كلم)
القسط2 : يعبر البحيرة (2,11 كلم)
القسط 3 :يمر من التقاطع على مستوى الطريق الوطنية 11 وصولا الى الطريق المحلية 438 (بشاطر) (2,7 كلم) ويضم المشروع 6 محولات :
-محول تقاطع بين أ4 و طريق الوطنية 8 -محول جرزونة الجنوبية -القطب التكنولوجي -محول جرزونة الشرقية -منزل عبد الرحمان -محول على مستوى الطريق الوطنية 11 -محول على مستوى النقطة الكيلومترية 7,88 -محول على مستوى الطريق المحلية 438 النقطة الكيلومترية 9,77



Publié le:2017-01-20 18:57:25

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Togo 1 1 0 1 0 0
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Mali 1 1 0 1 0 0
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