مكونات مشروع الجسر البديل الجديد بولاية بنزرت

وينقسم المشروع وفق ذات التقرير الى3 اقساط
القسط1: ابتداء من التقاطع بين الطريق السيارة أ4و الطريق الوطنية رقم8 وصولا الى بحيرة بنزرت (4,63 كلم)
القسط2 : يعبر البحيرة (2,11 كلم)
القسط 3 :يمر من التقاطع على مستوى الطريق الوطنية 11 وصولا الى الطريق المحلية 438 (بشاطر) (2,7 كلم) ويضم المشروع 6 محولات :
-محول تقاطع بين أ4 و طريق الوطنية 8 -محول جرزونة الجنوبية -القطب التكنولوجي -محول جرزونة الشرقية -منزل عبد الرحمان -محول على مستوى الطريق الوطنية 11 -محول على مستوى النقطة الكيلومترية 7,88 -محول على مستوى الطريق المحلية 438 النقطة الكيلومترية 9,77
Publié le:2017-01-20 18:57:25
Par:Kais Kharroubi (Tunisia ) Par Mobile
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