المطالبة بتفعيل قرار احداث خط بحري للمسافرين بين ميناء جرجيس واحد الموانئ الاوروبية

Vendredi 20 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-20 18:55:24

- انتظمت، اليوم الجمعة، وقفة وسط مدينة جرجيس من ولاية مدنين جمعت مكونات المجتمع المدني بالمنطقة للدفع من اجل تفعيل قرار احداث خط بحري للمسافرين بين الميناء التجاري بجرجيس واحد الموانئ الاوروبية من أجل تأمين عودة ابناء المنطقة الى ارض الوطن، وذلك بدعوة من جمعية "جرجيس الحبيبة" .وأفاد رئيس الجمعية بشير الجعيدي ،مراسلة (وات) بالجهة، ان "تنفيذ هذه الوقفة ليس للاحتجاج بل هي لمناصرة قرار وزارة النقل باحداث خط بحري لنقل المسافرين نحو الميناء التجاري بجرجيس ودعوتها الى الايفاء بتعهداتها وتجسيد هذا القرار هذه الصائفة، خاصة وان هذا الميناء سيستوفي كل المواصفات والشروط الممكنة لاستقبال بواخر كبرى مع انتهاء اشغال عملية جهره".وشدد ذات المصدر على ضرورة احداث هذا الخط لأهميته في الحد من الحوادث التي يتعرض لها ابناء المنطقة المقيمين بالخارج اثناء عودتهم الى ارض الوطن عبر ميناء حلق الوادي، الى جانب دوره في تنشيط المنطقة ،معبرا عن رفض الاهالي لان يظل الميناء التجاري بجرجيس مقتصرا فقط على نشاط الملح .من جهة أخرى، مثلت الوقفة مناسبة للمطالبة بتنشيط هذا الميناء وتفعيله بإدخال انشطة اخرى فيه بما من شأنه تخفيف حدة البطالة وخلق فرص عمل كبرى قادرة على ان تقي ابناء المنطقة من الهجرة غير الشرعية وخطر الموت في البحر.يشار الى ان عددا من المواطنين من جرجيس ومدنين وتطاوين ساندوا هذه الوقفة والذين ان اعتبروا ان تفعيل ميناء جرجيس واحداث خط بحري للمسافرين يعد مطلب كامل جهة الجنوب الشرقي التي يتحمس ابناؤها المقيمون بالخارج وهم باعداد كبيرة لانجاح هذا الخط البحري.يذكر أن وزير النقل انيس غديرة اعطى ،خلال زيارة له في شهر ديسمبر من السنة المنقضية، اشارة انطلاق اشغال عملية جهر الميناء التجاري بجرجيس والتي ستتواصل حتى شهر فيفري المقبل بكلفة جملية قدرها 23 مليون دينار، و اعتبر ان هذه الاشغال ستمكن من استعادة الميناء لنشاطه واستيعاب بواخر تجارية كبيرة الحجم وتشجيع مناخ الاستثمار.