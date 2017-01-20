استكمال وبرمجة انجاز 44 مشروع صحي ببنزرت باستثمارات تناهز 21 م د

Vendredi 20 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-20 22:05:49

- ذكر المدير الجهوي للصحة ببنزرت سامي الرقيق ان مجمل المشاريع الصحية المنجزة والمبرمجة بالجهة خلال السنوات الثلاثة الاخيرة بلغ عددها 44 مشروها باستثمارات تقدر ب21 مليون دينار منها 4 مليون دينار خصصت لاقتناء التجهيزات .واضاف في تقرير فني قدمه بمناسبةجلسة عمل جهوية قطاعية التامت الخميس بمقر ولاية بنزرت باشراف والي بنزرت ،انه تم استكمال واستلام 26 مشروعا منها المركز الجهوي للطب المدرسي والجامعي و تهيئة مختلف اقسام المستشفى الجامعي ببنزرت ،في حين تتواصل اشعال 9 مشاريع بعدد من مناطق الولاية ومارالت 7 مشاريع اخرى في طور طلب العروض منها مشروع تجديد اقسام طب العيون والانف والاذن والحجرة واحداث مركب جراحة مركزي بمستشفى منزل بورقيبة وتهيئة وتهذيب مختلف اقسام مركز التوليد وتجديد الشبكات الفنية.يشار الى ان الجلسة تم خلالها استعراض اسباب تعطل بعض المشاريع بين مختلف الادارات الحاضرة على غرار الصحة والتجهيز .وقد تم في هذا الاطار وضع رزنامة عمل ميدانية لتسريع نسق انجاز هذه المشاريع كما تم التاكيد على الحرص على مراقبة المقاولات المكلفة والعمل على تحسين مناخ عمل الاطارات الطبية وشبه الطبية وظروف استقبال المواطنين ،ووضع خطة عملية لتوفير الادوية لفائدة المصابين بالامراض المزمنة .