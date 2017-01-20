والي جندوبة يطالب نواب الشعب بالتدخل لدى وزارة الصحة لتغطية جزء من ديون المستشفى الجهوي

Vendredi 20 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-20 19:03:50

- طالب والي جندوبة اكرم السبري امس الخميس لجنتي الصحة والشؤون الاجتماعية و شؤون ذوي الاعاقة والفئات الهشة بالتدخل لدى وزارة الصحة من اجل تغطية جزء من ديون المستشفى الجهوي والترفيع في ميزانيته.وبين الوالي خلال جلسة العمل التي جمعته باللجنتين وتناولت موضوع الصحة العمومية عامة والوضعية الصعبة للمستشفى الجهوي بجندوبةعلى وجه الخصوص ارتفاع نسبة مديونية المؤسسة نتيجة ارتفاع نسبة حاملي بطاقات العلاج المجاني بالجهة التي بلغت 70 بالمائة.و اعتبر اعضاء اللجنتين ان ولاية جندوبة تحتاج الى اجراءات تنموية استثنائية وطالبوا الوالي بضرورة تحديد اولويات الجهة التنموية باعتبار ان مجلس النواب سيشرع قريبا في مناقشة المنوال التنموي الجديد.وادى اعضاء الوفد النيابي بهذه المناسبة زيارة لمقر المستشفى الجهوي حيث التقوا بالمواطنين وبالطاقم الطبي واستمعوا الى مشاغلهم المتصلة بالخصوص بالظروف الصعبة للمستشفى خاصة على مستوى التهيئة وغياب طب الاختصاص والتجهيزات الضرورية.كما عقد الوفد النيابي جلسة عمل مع عدد من ممثلي المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال الشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان الذين استعرضوا بدورهم الصعوبات التي يواجهونها على غرار الافتقار للمقرات للعناية بذوي الاعاقة وتكوينهم خاصة امام ارتفاع عددهم.وعبر النواب في هذا الصدد عن تفهمهم للمطالب المشروعة لهذه المنظمات والجمعيات متعهدين بابلاغها الى الجهات المعنية مؤكدين على دور الدولة في توفير مقرات لهذه الجمعيات التي ترعى عددا هاما من المعوقين.يشار الى ان اعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية ولجنة شؤون ذوي الاعاقة والفئات الهشة كانوا قد زاروا ولاية جندوبة للاطلاع على الوضع الصحي والاجتماعي بالجهة خاصة بعد موجة الثلوج التي تهاطلت مؤخرا على المنطقة.